تاريخ محتمل لضرب إيران.. هذا ما قالته صحيفة أميركية

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كشفت صحيفة " تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أعدّت خطة لشنّ ضربات عسكرية على ، قد يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأربعاء، في أقرب تقدير، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.وبحسب الصحيفة، يتزامن هذا الموعد مع وجود ثلاث حاملات طائرات أميركية في المنطقة، ما يوفر ظروفاً عسكرية ملائمة لتنفيذ الحملة المخطط لها، إلا أن هذه الظروف لن تستمر سوى لفترة محدودة.وأوضحت أن إحدى حاملات الطائرات ستحتاج إلى العودة إلى مينائها الأم بعد أوائل تشرين الثاني، في حين تتزامن هذه الفترة مع ليالٍ يغيب فيها ضوء القمر، وهي ظروف تفضّلها القوات الأميركية لتنفيذ عملياتها العسكرية.وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة الرئيس وجود تباين في المواقف بشأن توقيت التحرك العسكري، إذ يدعو بعضهم إلى منح حملة الضغط الاقتصادي مزيداً من الوقت لتحقيق أهدافها، معتبرين أن الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على قد يؤديان في نهاية المطاف إلى سقوط الحكومة .غير أن مسؤولين آخرين يرون أن إيران نجحت حتى الآن في الصمود أمام الضغوط الاقتصادية، مشيرين إلى محدودية المؤشرات على احتمال انهيار الحكومة الإيرانية من دون تنفيذ ضربات عسكرية إضافية.ولا تعني جاهزية الخطة العسكرية اتخاذ قرار نهائي بتنفيذها، في ظل استمرار داخل بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران.