مسحوق أبيض يثير الذعر في أميركا.. ما حقيقة الطرود التي استهدفت مسؤولين قبيل الانتخابات؟

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وجهت السلطات الفيدرالية الأميركية اتهامات لرجل من ولاية أوكلاهوما بإرسال مئات الرسائل التي تحتوي على مسحوق أبيض غير ضار إلى مسؤولين عموميين، وذلك قبيل انتخابات عامي 2024 و2026.وذكر (FBI) في وثيقة قضائية كُشف عنها يوم الثلاثاء، أن المسحوق تبين أنه خميرة أو دقيق، رغم أنه لم يتم فحص جميع الرسائل بشكل كامل، حسبما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".ويواجه روبن مارتن تهمًا تتعلق بافتعال بلاغ كاذب وإرسال مراسلات تتضمن تهديدات.وكان من المقرر أن يمثل مارتن أمام المحكمة لأول مرة بعد ظهر الثلاثاء في مدينة أوكلاهوما سيتي. ولا تشير السجلات المتاحة عبر الإنترنت إلى وجود محامٍ يمكنه التعليق نيابة عنه.وكانت السلطات الفيدرالية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تجري تحقيقًا بشأن رسائل تحتوي على "مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب تابعة للكونغرس ولجان انتخابية في جميع أنحاء البلاد، وحثت المتلقين على التعامل مع هذه الرسائل باعتبارها "قد تكون خطرة".وجاء في رسالة من "رقيب السلاح" في (Senate Sergeant at Arms) -حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس- أن مسؤولي إنفاذ القانون يعملون على اعتراض أي رسائل إضافية، لكن "من المحتمل أن تصل بعض الرسائل إلى وجهاتها".وأفاد في ذلك الوقت بأن المكتب و"خدمة التفتيش البريدي" (Postal Inspection Service) يتوليان التحقيق في الأمر.وقد أحال مكتب التحقيقات الفيدرالي الاستفسارات يوم الثلاثاء إلى الأميركي، بينما لم ترد "خدمة التفتيش البريدي" على الفور على رسالة بريد إلكتروني من وكالة الأسوشييتد برس تطلب تعليقًا حول الموضوع.