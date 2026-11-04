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عربي-دولي

تهديدات تطارد الطائرات الأوروبية.. والانذارات تربك الملاحة

Lebanon 24
04-11-2026 | 02:06
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أفادت وسائل إعلام أوروبية، الثلاثاء، بأن سبعة بلاغات عن تهديدات بوجود قنابل استهدفت رحلات جوية أوروبية، تبيّن أنها إنذارات كاذبة، بعدما خضعت الطائرات المعنية لإجراءات أمنية.

وشملت التهديدات رحلات تابعة لعدد من شركات الطيران الأوروبية، بينها "رايان إير" و"لوت" البولندية و"إس إيه إس" و"ويز إير"، وكانت وجهات هذه الرحلات تشمل بولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا، وفق صحيفة "الغارديان".
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وضمت قائمة الرحلات المستهدفة رحلة تابعة لشركة "لوت" انطلقت من مطار هيثرو في لندن متجهة إلى وارسو، قبل تحويلها إلى مطار مودلين في بولندا، ورحلة لشركة "إس إيه إس" من كوبنهاغن إلى وارسو، وأخرى لـ"رايان إير" من مانشستر إلى مورسيا الإسبانية.

كما شملت التهديدات رحلات لـ"رايان إير" من لشبونة إلى روما، ومن دبلن إلى روما، إضافة إلى رحلة لشركة "ويز إير" من بيرغامو الإيطالية إلى صوفيا البلغارية، وأخرى لـ"رايان إير" من دبلن إلى صوفيا.

وأكدت الصحيفة أن جميع البلاغات السبعة ثبت عدم صحتها، ولم يُعثر على أي متفجرات على متن الطائرات المستهدفة.

وفي سياق متصل، استنفرت السلطات اليونانية أجهزتها الأمنية في ميناء جزيرة سيروس، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل، بعدما زعم شخص مجهول زرع عبوة ناسفة في هيكل السفينة.

وكانت السفينة "كراون آيريس"، التي ترفع علم بنما، تستعد للإبحار نحو ميناء حيفا، وعلى متنها 940 راكباً و597 من أفراد الطاقم، عندما تلقت السلطات البلاغ، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وشارك عناصر من خفر السواحل، بمساعدة كلب مدرب على كشف المتفجرات وغواص خاص، في تفتيش السفينة، فيما جرى نشر وحدة متخصصة من خفر السواحل في موقع الحادث.

وأظهرت عمليات التفتيش الأولية عدم العثور على أي عبوة ناسفة، فيما كان من المتوقع وصول خبراء من خفر السواحل عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي لإجراء عمليات تفتيش إضافية قبل السماح للسفينة باستئناف رحلتها.
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