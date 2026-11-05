تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم على موكب المرشح الرئاسي النيجيري بيتر أوبي.. والشرطة توقف مشتبهاً به

Lebanon 24
05-11-2026 | 04:02
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجوم على موكب المرشح الرئاسي النيجيري بيتر أوبي.. والشرطة توقف مشتبهاً به
هجوم على موكب المرشح الرئاسي النيجيري بيتر أوبي.. والشرطة توقف مشتبهاً به photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الشرطة النيجيرية، الخميس، توقيف مشتبه به في الهجوم على موكب السياسي المعارض والمرشح الرئاسي بيتر أوبي في ولاية كروس ريفر جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

ووقع الهجوم الأربعاء، بعد وقت قصير من زيارة أوبي ومرافقيه قصر الحاكم التقليدي لمدينة كالابار، أثناء توجههم إلى اجتماع نظّمه حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري الذي ينتمي إليه.

وبحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية، رشق مهاجمون يحملون سيوفاً وعصياً سيارات الموكب بالحجارة وأجسام أخرى، ما أدى إلى تحطّم زجاجها الأمامي وأثار الذعر بين المؤيدين والتجار في المنطقة. وقالت الشرطة إن الموقوف، فيكتور إيديت يلو ديوك، يبلغ 27 عاماً.

وجاء الهجوم بعد أيام من حادثة مماثلة طالت المرشح الرئاسي أومويلي سووري في ولاية إيكيتي، فيما تكثّف الأحزاب استعداداتها للانتخابات العامة المقرّرة في 2027، التي يسعى فيها الرئيس بولا تينوبو إلى الفوز بولاية ثانية.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية تعلن توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قضية رشاوى انتخابية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مشتبه به بترويج "حشيشة الكيف" في الضنية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا مشتبهاً به حاول التسلّل لموقع عسكري بالمنطقة الأمنية جنوبي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 8 مشتبه بهم في أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب المؤتمر

بولا تينوبو

الديمقراطي

الرئيس بو

النيجيرية

ديمقراطي

الحجار

تينوبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05
Lebanon24
04:02 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24