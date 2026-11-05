هجوم على موكب المرشح الرئاسي النيجيري بيتر أوبي.. والشرطة توقف مشتبهاً به

أعلنت الشرطة ، الخميس، توقيف مشتبه به في الهجوم على موكب السياسي المعارض والمرشح الرئاسي بيتر أوبي في ولاية كروس ريفر جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

ووقع الهجوم الأربعاء، بعد وقت قصير من زيارة أوبي ومرافقيه قصر الحاكم التقليدي لمدينة كالابار، أثناء توجههم إلى اجتماع نظّمه النيجيري الذي ينتمي إليه.

وبحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية، رشق مهاجمون يحملون سيوفاً وعصياً سيارات الموكب بالحجارة وأجسام أخرى، ما أدى إلى تحطّم زجاجها الأمامي وأثار الذعر بين المؤيدين والتجار في المنطقة. وقالت الشرطة إن الموقوف، فيكتور إيديت يلو ديوك، يبلغ 27 عاماً.

وجاء الهجوم بعد أيام من حادثة مماثلة طالت المرشح الرئاسي أومويلي سووري في ولاية إيكيتي، فيما تكثّف الأحزاب استعداداتها للانتخابات العامة المقرّرة في 2027، التي يسعى فيها الرئيس إلى الفوز بولاية ثانية.