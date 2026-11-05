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عربي-دولي

طائرات تغيّر مسارها ومقاتلات ترافق أخرى.. موجة إنذارات بقنابل تربك الطيران الأوروبي

Lebanon 24
05-11-2026 | 04:55
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طائرات تغيّر مسارها ومقاتلات ترافق أخرى.. موجة إنذارات بقنابل تربك الطيران الأوروبي
طائرات تغيّر مسارها ومقاتلات ترافق أخرى.. موجة إنذارات بقنابل تربك الطيران الأوروبي photos 0
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طالت بلاغات عن وجود قنابل عدداً من رحلات الركاب في أوروبا، الخميس 5 تشرين الثاني، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تحويل مسار رحلة من دبلن إلى روما، فيما بدأت السلطات البلغارية تفتيش طائرتين بعد هبوطهما في صوفيا.

وفي بلغاريا، نقلت وكالة "بي جي نيوز" عن وزارة الداخلية تأكيدها أن التهديدات طالت ثلاث طائرات متجهة إلى صوفيا. وأفادت قناة "بي تي في" عن أن اثنتين منها هبطتا في مطار العاصمة وبدأت الفرق المختصة تفتيشهما، فيما بقي مصير الرحلة الثالثة غير واضح في التقارير الأولية.

وفي فرنسا، أكد مكتب رئيس الوزراء أن طائرة تابعة لشركة "إير لينغوس"، كانت في طريقها من دبلن إلى روما، هبطت بسلام في قاعدة إيفرو الجوية في نورماندي بعدما حُوّل مسارها إثر بلاغ عن قنبلة. ونُقل الركاب الـ151 وأفراد الطاقم الستة إلى مكان آمن، فيما باشرت فرق مختصة تفتيش الطائرة.

وفي إيطاليا، تحدثت أنباء أولية منسوبة إلى وكالة "أنسا" عن إنذارين بوجود قنابل على متن طائرتين متجهتين من روما إلى ميلانو. كما أفادت عن أن طائرات تابعة للقوات الجوية الإيطالية رافقت رحلة لشركة "فين إير" من هلسنكي إلى روما، بعد بلاغ عن قنبلة على متنها، حتى وصولها بسلام.

وفي بلجيكا، أفادت معلومات أولية عن أن طائرة ركاب هبطت في مطار بروكسل بعد بلاغ عن أمر مثير للريبة على متنها، فيما لم تتضح طبيعة البلاغ.

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