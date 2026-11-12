الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الأوضاع في اليمن.. تعز في صدارة المناطق المتضررة

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كشفت ، مساء الخميس، عن تضرر وتدمير 28 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف، ومقتل وإصابة 13 عاملاً في القطاع الصحي في اليمن، بالتزامن مع نزوح أكثر من 333 ألف شخص منذ مطلع آب الماضي.ونقل موقع اخبار الامم المتحدة، عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في الإحاطة الصحافية اليومية، قوله، إن أكثر من 24 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما استقبلت العدد الأكبر من بأكثر من 140 ألف شخص.وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات الحصار والقيود الحوثية المفروضة على الحركة في تعز، مشيرة إلى أنها أدت إلى اضطراب حركة النقل التجاري ونقص بعض السلع وزيادة حالة عدم الاستقرار في الأسواق.وأضافت أن السلطات المحلية أفادت بالسماح، الأربعاء، بمرور شحنة محدودة من دقيق القمح تضم نحو 400 كيس فقط، بالتزامن مع فرض البنوك المحلية قيوداً على عمليات السحب النقدي للأفراد.وفي القطاع الصحي، أفادت بتضرر وتدمير 28 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف منذ بدء التصعيد، إلى جانب مقتل وإصابة 13 من العاملين الصحيين.وأشارت إلى تدمير مركز الساقية الصحي في محافظة لحج بصاروخ باليستي (حوثي) في الأول من نوفمبر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العاملين الصحيين، فيما تضرر بعد أربعة أيام مرفقان صحيان في تعز، ما يهدد استمرار الخدمات الأساسية لنحو 12 ألف شخص.وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، وتسهيل تدفق الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى ، وفي مقدمتها تعز.