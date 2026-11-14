تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قنبلة قرب مواد شديدة الاشتعال.. تهديد يشلّ مدينة أميركية

Lebanon 24
14-11-2026 | 23:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قنبلة قرب مواد شديدة الاشتعال.. تهديد يشلّ مدينة أميركية
قنبلة قرب مواد شديدة الاشتعال.. تهديد يشلّ مدينة أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رفعت شرطة بيوريا في ولاية إيلينوي الأميركية، السبت، أمر الإخلاء في محيط مصنع "بيو أورجا" للإيثانول، بعدما أنهت تفتيش المنشأة ولم تعثر على أجهزة أخرى أو مواد مثيرة للقلق. ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة طبيعة الجهاز المشبوه الذي عُثر عليه قرب المصنع وتحديد المسؤول عن الواقعة.

وبدأت الحادثة الجمعة 13 تشرين الثاني، عندما أبلغ المصنع الشرطة بتلقّيه تهديداً بوجود قنبلة. وعثرت السلطات لاحقاً على جهاز قرب المنشأة وتعاملت معه على أنه تهديد جدّي، قبل أن يبطل خبراء المتفجرات مفعوله مساء الجمعة. وأوضح قائد شرطة بيوريا براد ديكسون أنّ طبيعة الجهاز ومكوّناته لم تُحدَّد بعد.

وأخلت السلطات احترازياً منطقة تمتدّ نحو 1.6 كيلومتر حول المصنع بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخله. كما فتحت مراكز إيواء للسكان، وأغلقت طرقاً وجسوراً قريبة، وفرضت قيوداً موقتة على الملاحة في جزء من نهر إيلينوي.

وبعد انتهاء التفتيش، الذي شارك فيه مكتب التحقيقات الفدرالي وجهات محلية وفدرالية أخرى، سُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم ورُفعت القيود على الطرق والملاحة. ولم تعلن السلطات توقيف أي مشتبه به.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
العلماء يستلهمون "الدب القطبي" لإنتاج مادة شديدة البياض
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك رسمي لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً ويواجه مواقف أميركية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع المجر: مقاتلاتنا رافقت طائرة مدنية في المجال الجوي بعد تهديد بوجود قنبلة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الرومانية: تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متوجهة من ميلانو إلى بوخارست
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفدرالي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

الجمعة 13

ديكسون

الملاح

الملا

إيلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-11-15
Lebanon24
05:30 | 2026-11-15
Lebanon24
05:10 | 2026-11-15
Lebanon24
04:35 | 2026-11-15
Lebanon24
04:15 | 2026-11-15
Lebanon24
04:10 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24