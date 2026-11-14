قنبلة قرب مواد شديدة الاشتعال.. تهديد يشلّ مدينة أميركية

رفعت شرطة بيوريا في ولاية إيلينوي الأميركية، السبت، أمر الإخلاء في محيط مصنع "بيو أورجا" للإيثانول، بعدما أنهت تفتيش المنشأة ولم تعثر على أجهزة أخرى أو مواد مثيرة للقلق. ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة طبيعة الجهاز المشبوه الذي عُثر عليه قرب المصنع وتحديد المسؤول عن الواقعة.

وبدأت الحادثة تشرين الثاني، عندما أبلغ المصنع الشرطة بتلقّيه تهديداً بوجود قنبلة. وعثرت السلطات لاحقاً على جهاز قرب المنشأة وتعاملت معه على أنه تهديد جدّي، قبل أن يبطل خبراء المتفجرات مفعوله مساء الجمعة. وأوضح قائد شرطة بيوريا أنّ طبيعة الجهاز ومكوّناته لم تُحدَّد بعد.

وأخلت السلطات احترازياً منطقة تمتدّ نحو 1.6 كيلومتر حول المصنع بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخله. كما فتحت مراكز إيواء للسكان، وأغلقت طرقاً وجسوراً قريبة، وفرضت قيوداً موقتة على الملاحة في جزء من نهر إيلينوي.

وبعد انتهاء التفتيش، الذي شارك فيه وجهات محلية وفدرالية أخرى، سُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم ورُفعت القيود على الطرق والملاحة. ولم تعلن السلطات توقيف أي مشتبه به.