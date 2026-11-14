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عربي-دولي

بناء ترسانتها مستمر.. بالارقام: إيران تعيد التسلّح من تحت الأرض

Lebanon 24
14-11-2026 | 23:10
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تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ، في مؤشر إلى احتفاظها بقدرة عسكرية كبيرة على استهداف القوات الأميركية وحلفائها في حال استئناف الحرب، رغم الضربات التي طالت منشآتها الصاروخية خلال المواجهة الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، فإن هذا التقدير يندرج ضمن مستوى منخفض من الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزّنة، في ظل السرية التي تحيط بها طهران ترسانتها، وتعدد الجهات المنتجة للصواريخ، فضلاً عن عدم وضوح حجم ما يمكن تصنيعه باستخدام مكونات مخزّنة تحت الأرض.

ورغم تضرر منشآت إنتاج الصواريخ جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، تمكنت إيران من إعادة بناء جزء من ترسانتها بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، مستفيدة بصورة أساسية من مكونات كانت مخزّنة لديها. كما لا تزال تمتلك أعداداً كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى.

وتتقاطع التقديرات الأميركية مع تقييمات إسرائيلية تشير إلى أن إيران تحتفظ بأكثر من 1500 صاروخ باليستي، فيما تختلف التقديرات الإقليمية بشأن حجم الترسانة بسبب صعوبة تحديد الأعداد الفعلية.

ونقل التقرير عن سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قولها إن الحد الأدنى للتقدير، أي 1500 صاروخ، يعني أن إيران أعادت تكوين أكثر من نصف مخزونها الذي كان مقدّراً قبل الحرب. وأضافت أن طهران تمكنت من إعادة بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في حزيران 2025 واندلاع المواجهة الحالية في شباط.

ولم تقتصر قدرة إيران على الاحتفاظ بالصواريخ على المخزونات القائمة، إذ أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أنها استعادت الوصول إلى بعض المنشآت تحت الأرض، بعدما أدت الضربات إلى انهيار مداخلها. ووفق مسؤول إسرائيلي، يُرجّح أن الصواريخ الموجودة داخل تلك المنشآت بقيت سليمة، فيما أشار التقرير إلى أن إيران استأنفت في أيلول إنتاج الصواريخ الباليستية باستخدام مكونات جاهزة كانت مخزّنة لديها.

وفي موازاة ذلك، طوّرت إيران أساليب استخدامها للصواريخ والمسيّرات، من خلال تحسين المعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستهداف، والاستفادة المحتملة من دعم حلفاء، بينهم روسيا، إلى جانب الجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة في الهجمات. وأشار التقرير إلى أن هذه الأساليب ساعدت طهران على إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية أميركية وأنظمة رادار وإنذار مبكر في المنطقة.

وقال بلال صعب، المدير الإداري الأول في شركة "تريندز يو إس" المتخصصة بالمخاطر الجيوسياسية، إن المسألة لا تتعلق بحجم الترسانة وحده، بل أيضاً بطريقة استخدامها، معتبراً أن القادة الإيرانيين تعلموا أساليب جديدة لزيادة فاعلية الهجمات.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتناقض فيه مع تصريحات مسؤولين في إدارة ترامب، بينهم الرئيس الأميركي، تحدثوا عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد قال إن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية "دُمّرت"، وإن أكثر من 80% من القاعدة الصناعية النووية في البلاد خرجت من الخدمة.

لكن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً قال للصحيفة إن إيران تعيد بناء قدراتها وتتسلح مجدداً استعداداً لجولة قتال جدية، فيما أفاد التقرير بأن هذه التقديرات دخلت في حسابات داخل إدارة ترامب بشأن احتمال استئناف الضربات بالتنسيق مع إسرائيل.

وفي الوقت الراهن، اختار ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران عبر العقوبات والحصار، بدلاً من إصدار أمر بشن هجمات واسعة. كما أبدت دول خليجية حليفة لواشنطن خشيتها من العودة إلى الحرب، محذّرة من أن إيران قد ترد باستهداف أراضيها بالصواريخ والمسيّرات.

في المقابل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فيما أجرى مدير جهاز الموساد رومان غوفمان محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن يوم الجمعة بشأن الملف الإيراني.

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