بالفيديو.. تصادم بين طائرتين في أميركا!

اصطدم جناح طائرة ركاب تابعة لشركة "كوبا " بطائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" على أرض الدولي مساء السبت، بحسب خدمة تتبّع الرحلات "فلايت رادار 24".

وكانت طائرة الركاب، وهي من طراز " "، قد وصلت من بنما، فيما كانت طائرة الشحن من طراز " 767". ووفق تسجيلات مراقبة الحركة الجوية، تجاوزت طائرة الشحن نقطة التوقّف المحدّدة لها ودخلت مسار طائرة الركاب. وأقرّ طيّار الشحن في التسجيلات بأنّه تجاوز الحدّ المسموح به قبيل الاصطدام. ولم يصدر تعليق فوري عن الشركتين.

ووقع الحادث فيما كانت المطارات الأميركية تشهد اضطرابات واسعة بعد تعليق الرحلات على مستوى البلاد بسبب عطل تقني في أنظمة مراقبة الحركة الجوية. وبحسب "فلايت أوير"، أُلغيت أكثر من 6,500 رحلة يوم السبت وتأخّرت نحو 8,200 رحلة أخرى.