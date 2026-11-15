تصعيد جديد في الخليج... مسيّرات إيرانية تستهدف قاعدة في البحرين

أصدرت البحرين، الأحد، إنذار على مستوى البلاد، بعدما أفادت تقارير بسماع انفجارات في مناطق مختلفة من ، فيما أعلنت استهداف قاعدة عسكرية بحرينية تستضيف مروحيات أميركية بواسطة طائرات مسيّرة.

ودعت البحرينية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التطورات عبر القنوات الرسمية، من دون تحديد طبيعة التهديد أو أهداف محتملة.

ونقلت قناة "صابرين نيوز" على تطبيق تلغرام، المقرّبة من إيران، أن أصوات الانفجارات استمرت في البحرين خلال ساعات الصباح، وعزت ذلك إلى هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية استهدف مواقع أميركية في المملكة.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" بأن الحرس الثوري نفّذ هجمات على قواعد أميركية في البحرين، رداً على ما وصفه بالتحركات الأميركية ضد إيران، واعتبرت الوكالة العمليات ناجحة، من دون تقديم تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو الأسلحة المستخدمة أو حجم الأضرار.

وتأتي هذه التقارير بعد إعلان الحرس الثوري، في وقت متأخر من مساء السبت، أن ست طائرات مسيّرة استهدفت منظومة رادار للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين، واصفاً العملية بأنها المرحلة الثانية من الرد على .

وفي تطور موازٍ، أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض من جانب الحوثيين في اليمن، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية، وفق ما نقلته السعودية عن التحالف الذي تقوده الرياض.

كذلك، أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر مسار وصفه بغير المصرّح به. وقال إن السفينتين عطّلتا أنظمة الملاحة والتعريف الآلي لتجنب رصدهما، فيما تراجعت ناقلتان أخريان عن محاولة العبور بعد تلقيهما تحذيرات.