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عربي-دولي

من الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية... تحديث تقني يتسبب بشلل جوي أميركي

Lebanon 24
15-11-2026 | 00:19
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من الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية... تحديث تقني يتسبب بشلل جوي أميركي
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تسبب خلل في جهاز توجيه للاتصالات "راوتر" في شلل واسع لحركة الطيران في الولايات المتحدة، بعدما أدى إلى اضطراب أنظمة الاتصالات والبيانات في مراكز مراقبة الحركة الجوية، ما دفع السلطات إلى وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، وأدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا أوبزرفر"، تركز التحقيقات الأميركية على جهاز جرى تركيبه ضمن مشروع لتحديث شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفدرالية، في وقت تتبادل فيه الجهات المعنية المسؤولية عن الخلل، وسط تساؤلات بشأن كيفية تسبب جهاز واحد في اضطراب شبكة تمتد على مستوى البلاد.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن جهاز التوجيه الجديد بدأ بإرسال أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ إلى أجهزة أخرى في الشبكة، ما أدى إلى إغراقها بالبيانات والتسبب في اضطراب الاتصالات وإشارات الرادار في مراكز مراقبة الحركة الجوية.

وأشار دافي إلى أن شركة "إل 3 هاريس" (L3Harris)، المتعاقدة مع إدارة الطيران الفدرالية، كانت تنفذ أعمال صيانة روتينية لتحويل خطوط الاتصالات من الأسلاك النحاسية القديمة إلى الألياف الضوئية في موقع بعيد. ولم تحسم السلطات بعد ما إذا كان السبب خطأ في تركيب الجهاز أو خللاً في الجهاز نفسه.

وقال دافي إن الحكومة تعمل على تحديد ما إذا كان ما حصل ناتجاً من خطأ في التنفيذ أو من تركيب جهاز معيب، مؤكداً أن المسؤولين سيحاسبون الجهات التي يثبت تقصيرها. من جهتها، قالت الشركة إنها تتعاون مع إدارة الطيران الفدرالية في التحقيق لتحديد الظروف التي أدت إلى توقف حركة الطيران في 13 تشرين الثاني.

وأدى الخلل إلى اضطراب الاتصالات والبيانات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية على امتداد الولايات المتحدة. وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية قراراً بوقف إقلاع الرحلات، بعدما لم تعد قادرة على ضمان استقرار البيانات اللازمة لإدارة حركة الطائرات بأمان.

ورفعت السلطات قرار وقف الرحلات مساء الجمعة، بعد نحو خمس ساعات من بدء الأزمة، لكن حركة الطيران لم تعد إلى طبيعتها فوراً. وبحلول وقت متأخر من ذلك اليوم، اقترب عدد الرحلات الملغاة من عشرة آلاف، فيما تجاوز عدد الرحلات المتأثرة لاحقاً 20 ألفاً، مع استمرار الاضطرابات خلال يوم السبت.

واستبعد مسؤولون أميركيون وجود أدلة على هجوم إلكتروني أو ارتباط العطل بانقطاع خدمات "مايكروسوفت" الذي سبق الحادث، كما نفوا أن يكون نظام الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لإدارة الطيران الفدرالية مسؤولاً عن المشكلة. وأكدوا أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد السبب النهائي.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تقادم البنية التحتية للاتصالات المستخدمة في مراقبة الطيران الأميركي، إذ لا تزال الشبكة تعتمد على تجهيزات قديمة وخطوط نحاسية، فيما تتواصل عملية تحديثها إلى أنظمة الألياف الضوئية.

وطالب دافي الكونغرس بتوفير تمويل إضافي لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، مشيراً إلى أن معالجة الخلل المباشر لا تعني أن الشبكة أصبحت بمنأى عن أعطال مماثلة، ما لم تُستكمل عملية استبدال التجهيزات القديمة.

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جوي ✊

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