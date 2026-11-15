عرض أميركي يضع أوكرانيا أمام خيار صعب... الأرض مقابل الحماية الأطلسية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين طرحوا للمرة الأولى خلال محادثات إنهاء الحرب مع ، إمكانية انسحاب القوات من منطقة دونباس مقابل انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال زيلينسكي، في تصريحات نشرها مكتبه السبت، إن الجانب الأميركي طرح السؤال الآتي: "ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب من دونباس؟"، وذلك عقب جولة المفاوضات الأخيرة بين كييف وموسكو في أبوظبي.

وبحسب صحيفة "ذا أوبزرفر"، يشكل ربط عضوية الحلف بالتنازلات الإقليمية تطوراً في مسار المحادثات، إذ لم يسبق أن طُرح هذا الربط بهذه الصورة خلال المفاوضات.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن أراضيها، لكنه أوضح أنه في حال حصول بلاده على حزمة متكاملة تتضمن ضمانات أمنية واضحة، وحقها في امتلاك جيش قوي وممول جيداً، إلى جانب أموال لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة على الشعب الأوكراني عبر استفتاء.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يملك صلاحية اتخاذ قرار من هذا النوع بصورة منفردة، مشيراً إلى أن تفاصيل الضمانات المقترحة لم تتضح بعد، وأن لم تقدم حتى الآن عرضاً رسمياً متكاملاً.

ويأتي هذا الطرح في وقت تطالب فيه روسيا بالسيطرة على كامل منطقة دونباس، بما يشمل المناطق التي لا تزال القوات الأوكرانية تحتفظ بها. كما ترفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتعتبره تهديداً أمنياً، فيما تؤكد كييف رفضها الاعتراف قانونياً بأي أراضٍ أوكرانية محتلة على أنها جزء من روسيا.

وفي موازاة ذلك، رفض زيلينسكي دعوة إلى التوصل أولاً إلى اتفاق أوسع بشأن منظومة الأمن الأوروبية قبل الاتفاق على إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن الحرب يجب أن تنتهي أولاً، قبل الانتقال إلى مناقشة تغييرات أوسع في الترتيبات الأمنية للقارة.

كما اتهم بوتين بالسعي إلى تغيير الحدود في وإعادة صياغة الضمانات الأمنية، محذراً من أن فتح هذا الملف قبل إنهاء الحرب قد يؤدي إلى تصعيدات جديدة.

وعلى صعيد المفاوضات، انتهت الجولة التي استمرت يومين في أبوظبي من دون اختراق أساسي، لكنها أسفرت عن اتفاق مبدئي على تبادل للأسرى يشمل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنه زيلينسكي، فيما لا تزال الأعداد النهائية قيد البحث.

وكان المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد التقيا بوتين في موسكو قبل اجتماعهما مع زيلينسكي في دبلن، حيث أبلغا الرئيس الأوكراني، بحسب قوله، بأن الأطراف وافقت على مشاركة أوروبا في جولات المفاوضات المقبلة.