تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عرض أميركي يضع أوكرانيا أمام خيار صعب... الأرض مقابل الحماية الأطلسية

Lebanon 24
15-11-2026 | 00:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عرض أميركي يضع أوكرانيا أمام خيار صعب... الأرض مقابل الحماية الأطلسية
عرض أميركي يضع أوكرانيا أمام خيار صعب... الأرض مقابل الحماية الأطلسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى خلال محادثات إنهاء الحرب مع روسيا، إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال زيلينسكي، في تصريحات نشرها مكتبه السبت، إن الجانب الأميركي طرح السؤال الآتي: "ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب من دونباس؟"، وذلك عقب جولة المفاوضات الأخيرة بين كييف وموسكو في أبوظبي.

وبحسب  صحيفة "ذا أوبزرفر"، يشكل ربط عضوية الحلف بالتنازلات الإقليمية تطوراً في مسار المحادثات، إذ لم يسبق أن طُرح هذا الربط بهذه الصورة خلال المفاوضات.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن أراضيها، لكنه أوضح أنه في حال حصول بلاده على حزمة متكاملة تتضمن ضمانات أمنية واضحة، وحقها في امتلاك جيش قوي وممول جيداً، إلى جانب أموال لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة على الشعب الأوكراني عبر استفتاء.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يملك صلاحية اتخاذ قرار من هذا النوع بصورة منفردة، مشيراً إلى أن تفاصيل الضمانات المقترحة لم تتضح بعد، وأن واشنطن لم تقدم حتى الآن عرضاً رسمياً متكاملاً.

ويأتي هذا الطرح في وقت تطالب فيه روسيا بالسيطرة على كامل منطقة دونباس، بما يشمل المناطق التي لا تزال القوات الأوكرانية تحتفظ بها. كما ترفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتعتبره تهديداً أمنياً، فيما تؤكد كييف رفضها الاعتراف قانونياً بأي أراضٍ أوكرانية محتلة على أنها جزء من روسيا.

وفي موازاة ذلك، رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التوصل أولاً إلى اتفاق أوسع بشأن منظومة الأمن الأوروبية قبل الاتفاق على إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن الحرب يجب أن تنتهي أولاً، قبل الانتقال إلى مناقشة تغييرات أوسع في الترتيبات الأمنية للقارة.

كما اتهم بوتين بالسعي إلى تغيير الحدود في أوروبا وإعادة صياغة الضمانات الأمنية، محذراً من أن فتح هذا الملف قبل إنهاء الحرب قد يؤدي إلى تصعيدات جديدة.

وعلى صعيد المفاوضات، انتهت الجولة التي استمرت يومين في أبوظبي من دون اختراق أساسي، لكنها أسفرت عن اتفاق مبدئي على تبادل للأسرى يشمل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنه زيلينسكي، فيما لا تزال الأعداد النهائية قيد البحث.

وكان المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد التقيا بوتين في موسكو قبل اجتماعهما مع زيلينسكي في دبلن، حيث أبلغا الرئيس الأوكراني، بحسب قوله، بأن الأطراف وافقت على مشاركة أوروبا في جولات المفاوضات المقبلة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملف المتفجرات يضع وزراء "القوات" أمام خيار الاعتكاف
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض أميركي بـ20 مليون دولار مقابل معلومات!
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: المفاوضون الأميركيون طرحوا تساؤلاً عن استعداد أوكرانيا للتنازل عن "دونباس" مقابل عضوية الناتو
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: لا خيار لنا سوى الصمود والدفاع عن وجودنا وأرضنا
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الأميركيين

الأوكرانية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-11-15
Lebanon24
05:30 | 2026-11-15
Lebanon24
05:10 | 2026-11-15
Lebanon24
04:35 | 2026-11-15
Lebanon24
04:15 | 2026-11-15
Lebanon24
04:10 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24