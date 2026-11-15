تعثّر محاولة عزل هيغسيث يكشف الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي

لم تمر أيام قليلة على الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في الانتخابات النصفية الأميركية، حتى بدأت الخلافات تظهر داخل الحزب، مع تصاعد الانتقادات لقيادته على خلفية إخفاق التصويت على عزل بيت هيغسيث، وعودة النقاش حول ضرورة تغيير الوجوه التي تتولى إدارة الحزب استعداداً للمرحلة المقبلة.

وكانت النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز قد عبّرت عن استيائها من غياب 11 نائباً ديمقراطياً عن جلسة التصويت في مجلس النواب، معتبرة أن خسارة أي تصويت بسبب الغياب "أمر غير مقبول إطلاقاً"، ومشددة على ضرورة حضور النواب والقيام بواجباتهم.

وجاءت تصريحاتها بعد تعثر محاولة عزل هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، إثر عدم حضور النواب الأحد عشر الجلسة. وبرّر بعضهم غيابه لأسباب صحية، فيما قال آخرون إنهم علقوا في زحمة السير. لكن الحادثة أعادت إشعال التوتر بين أجنحة الحزب، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على الكونغرس في كانون الثاني، بينما بدأ عدد من السياسيين التفكير في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وتركز جانب كبير من الانتقادات على زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، البالغ 56 عاماً، والذي يُتوقع أن يصبح أول رئيس أسود لمجلس النواب الأميركي في كانون الثاني. وأثار إخفاقه في تأمين الأصوات المطلوبة دعوات من الجناح اليساري المتشدد إلى تحدي قيادته.

وكتب المستشار السياسي سايكات تشاكرابارتي عبر منصة "إكس" أن ما حصل يمثل فشلاً في قيادة الحزب الديمقراطي، محذراً من أن تكرار مثل هذا الإخفاق بعد تسلّم الأغلبية الجديدة ستكون له تداعيات كبيرة.

وفي مجلس الشيوخ، حيث استعاد الديمقراطيون الأغلبية بعد تحقيق انتصارات بارزة في معاقل خلال الانتخابات النصفية، أعلن السيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين عزمه منافسة الزعيم الديمقراطي المخضرم تشاك شومر. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات من بعض أعضاء المجلس ومناصري الحزب بضخ دماء جديدة وتقديم رؤية مختلفة لقيادته نحو استحقاق 2028.

لكن طرح تغيير القيادتين يثير مخاوف من تحويل الانتباه عن الانتصار الانتخابي إلى صراع داخلي، ومن تعميق الهوة بين الوسطي واليسار الأكثر تشدداً. ففي حين يريد قادة الحزب التركيز على تنفيذ وعود خفض تكاليف المعيشة وتثبيت التحالف الانتخابي الذي ضم ناخبين خاب أملهم بالرئيس دونالد ترامب، ترى أجنحة أخرى أن نتائج الانتخابات تمنحها فرصة لفرض أجندة سياسية أوسع في الكونغرس المقبل.

ويطالب الديمقراطيون الوسطيون بحصر الأولويات في القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، وهي القضية الأبرز لدى الناخبين، وتجنب المعارك المرتبطة بالقضايا الثقافية التي قد تنعكس سلباً على الحزب في انتخابات 2028. في المقابل، يدفع اليسار نحو برنامج أكثر طموحاً يشمل الرعاية الصحية الشاملة، ووقف الدعم لإسرائيل، وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتقديم تعويضات عن العبودية.

ويُنظر إلى شومر وجيفريز داخل أوساط اليسار باعتبارهما من رموز المؤسسة التقليدية في الحزب، التي تعرقل فرصة إحداث تغييرات واسعة. كما يواجه الاثنان انتقادات بسبب مواقفهما الداعمة لإسرائيل، في ظل تحول هذا الملف إلى نقطة خلاف متزايدة داخل الحزب، يُتوقع أن تكون من الأساسية في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2028.

وأثار جيفريز غضباً في الصيف الماضي بعد لقائه جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه، الذي يُتوقع أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للتحقيقات الديمقراطية في العام المقبل.

وقال كوربين ترينت، مؤسس منظمة "جاستس ديموكراتس" اليسارية والمتحدث السابق باسم أوكاسيو كورتيز، إن الناخبين بعثوا برسالة واضحة تطالب بقيادة مختلفة. واعتبر أن بقاء شومر وجيفريز في موقعيهما لا يعكس رغبة ، مشيراً إلى أن شعبيتهما أقل من شعبية ترامب، وفق تعبيره.

ورغم الانتقادات، حصل جيفريز على دعم شخصيات بارزة من التيار التقدمي، من بينها أوكاسيو كورتيز، ما يجعل احتمال مواجهته تحدياً جدياً على القيادة أمراً مستبعداً في الوقت الراهن. ويحذر استراتيجيون ديمقراطيون مخضرمون من أن محاولة إقصائه قد تثير رد فعل واسعاً بين الناخبين السود، باعتباره أول مرشح أسود محتمل لرئاسة مجلس النواب في تاريخ .

أما شومر، فأعلن ترحيبه بالنقاش حول مستقبل الكتلة الديمقراطية والعمل المنتظر، معرباً عن ثقته بالفوز في التصويت المقرر لاختيار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في الأول من كانون الأول. لكنه يواجه بدوره ضغوطاً لعدم الترشح مجدداً عام 2028، عند انتهاء ولايته الممتدة ست سنوات. وتُعد أوكاسيو كورتيز المرشحة الأوفر حظاً لخلافته في مجلس الشيوخ إذا قررت عدم خوض السباق الرئاسي.

في المقابل، لا تمنح الخلافات الديمقراطية الجمهوريين كثيراً من العزاء بعد هزيمتهم الانتخابية الكبيرة. فقد أدت نتائج الانتخابات إلى تصاعد التوتر داخل البيت الأبيض، وسط تبادل الاتهامات بين مسؤولين في الإدارة، فيما يبحث ترامب عن مسؤولين يحملهم مسؤولية الخسارة. وزادت فضيحة التجسس المرتبطة بشركة "إنفيديا"، وتعليق الرحلات الجوية الأميركية لساعات يوم الجمعة، من أجواء الاضطراب المحيطة بالإدارة.

ورغم تراجع شعبية ترامب، لا يزال الموالون له يلتفون حوله، في حين تتهمه مجموعات منشقة داخل معسكره بالتخلي عن الوعود التي أوصلته إلى السلطة عام 2024. وانتقدت كايتي زاكاريا، التي أُقيلت الشهر الماضي بعد أقل من أسبوع على تعيينها متحدثة باسم البيت الأبيض، ما وصفته بهجمات منسقة تستهدف أكثر الأشخاص ولاءً للرئيس، محذرة من وجود مسؤولين داخل الإدارة يعملون على تقويض أجندته وتسريب المعلومات وإبطاء تنفيذ قراراته.

وبعد إقالة رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز عقب الانتخابات النصفية، اختار ترامب ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي حملته المتشددة ضد الهجرة، لقيادة فريق البيت الأبيض خلال المرحلة المقبلة. كما انتخب الجمهوريون في مجلس النواب النائب جيم جوردان، المعروف بولائه لترامب، زعيماً جديداً للحزب، في إشارة إلى تمسكهم بأجندة "ماغا" ومواجهة الكونغرس الذي ستسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية.

وامتدت تداعيات الهزيمة إلى الحسابات الجمهورية لانتخابات 2028، إذ يُقال إن نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يُعد الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب، يدرس الانسحاب من السباق، خشية أن يؤدي تمسك ترامب بالأضواء السياسية إلى خسارة الجمهوريين مجدداً بعد عامين.

وقال بريت لويد، المستطلع السابق للرأي لمصلحة ترامب، إن فرص فانس في الفوز بالترشيح تراجعت بشدة، لأن الناخبين سيربطونه بالرئيس الذي يعاني من تراجع تاريخي في شعبيته، ما قد يصعّب عليه إطلاق حملته في ولايات مثل أيوا وكارولاينا الجنوبية، حيث تكبد الجمهوريون خسائر كبيرة.

وفي وقت يدعو فيه بعض الجمهوريين إلى العودة نحو الوسط لاستعادة التحالف الانتخابي الذي أوصل ترامب إلى الرئاسة عام 2024، يدفع متشددون الحزب في الاتجاه المعاكس. كما يدعم مانحون نافذون ترشيح ماركو روبيو للرئاسة عام 2028، باعتباره أكثر قدرة من فانس على جمع الأجنحة الجمهورية المتباعدة.

ووصلت مراجعة الجمهوريين لأسباب الهزيمة إلى التشكيك في اعتماد الحزب على إثارة المخاوف المرتبطة بالقضايا الثقافية. فقد شن مرشحون جمهوريون حملات هجومية على الديمقراطيين في الأيام الأخيرة من الانتخابات، وهاجم عدد منهم، بينهم فانس، مواقفهم المؤيدة لحقوق المتحولين جنسياً، وهي استراتيجية ساعدت ترامب في انتخابات 2024.

لكن أحد الاستراتيجيين الجمهوريين الذين عملوا مع مرشحين في الانتخابات النصفية اعتبر أن هذا الخطاب لم يعد يلقى التأثير نفسه، قائلاً إن استخدام قضية مشاركة الرجال في الرياضات النسائية كان مؤثراً في عامي 2022 و2024، لكنه لم يعد يجذب الناخبين كما في السابق. (أوبزرفر)