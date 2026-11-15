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غواتيمالا تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 3 شرطيين ونائب في هجوم مسلح

Lebanon 24
15-11-2026 | 01:29
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غواتيمالا تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 3 شرطيين ونائب في هجوم مسلح
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أعلنت السلطات في غواتيمالا حالة الطوارئ في إدارتي زاكابا وإيزابال شرقي البلاد، عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين ونائب في البرلمان، في خطوة تمنح قوات الأمن صلاحيات استثنائية وتفرض قيوداً على التجمعات العامة لمدة 30 يوماً.

وصدر المرسوم السبت، ويحدّ من التجمعات في الأماكن المفتوحة، كما يتيح للقوات الأمنية تفريق المجموعات بالقوة، وتنفيذ عمليات توقيف، ودخول المنازل من دون مذكرة قضائية. ويسري القرار فوراً ولمدة 30 يوماً.

وجاء الإعلان بعد سلسلة هجمات مسلحة شهدتها منطقة زاكابا، من بينها إطلاق النار على النائب خوليو سيزار بورتيو في بلدة ريو أوندو في السادس من تشرين الثاني. ونُقل بورتيو إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بجروحه، فيما أعلن الرئيس برناردو أريفالو مقتل ثلاثة شرطيين في الهجوم نفسه.

ولم تحدد السلطات الجهة المسؤولة عن الهجوم، الذي وقع وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الجريمة المنظمة في المنطقة.

وفي سياق متصل، صنّفت واشنطن خلال الأسبوع الجاري عدداً من جماعات الجريمة الناشطة في زاكابا منظمات إرهابية، واتهمتها بوجود صلات لها بكارتيلات تهريب المخدرات المكسيكية.

وقالت الحكومة الغواتيمالية في بيان إن الدولة لا تزال ملتزمة بحماية أرواح العائلات الغواتيمالية وسلامتها وأمنها، موضحة أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى حماية السكان المحليين.

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