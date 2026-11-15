إيران تشيّع رفات 350 جندياً مجهول الهوية من ضحايا حربها مع العراق

شهدت مراسم تشييع واسعة لرفات 350 جندياً مجهول الهوية قُتلوا خلال الحرب بين عامي 1980 و1988، بعدما عُثر على رفاتهم في ساحات القتال السابقة، بعد عقود على انتهاء المواجهات.

وأُقيمت المراسم الجمعة 13 تشرين الثاني في عدد من المدن الإيرانية، فيما احتضنت العاصمة التشييع الأكبر، حيث نُقلت رفات 110 جنود في موكب انطلق من أمام جامعة طهران، بمشاركة حشود من المشيعين، وبحضور الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي.

أما رفات الجنود الـ240 الآخرين، فأُقيمت لها مراسم تشييع ودفن في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب ما أورده موقع "أوتلوك إنديا"، عُثر على الرفات في مواقع عدة من ساحات المعارك السابقة، بينها فكة وشرهاني وشلمجة وجزيرة مجنون ومهران وشرق نهر دجلة وجيلات.

وتزامنت المراسم مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء، وشهدت شوارع طهران تجمعات للمواطنين قبل انطلاق الموكب، فيما أُقيمت محطات لتقديم الخدمات للمشاركين على طول مساره.

ووُضعت الرفات في شاحنات مخصصة، واستُقبلت بموسيقى عسكرية، كما أتاح المنظمون للراغبين في تقديم التعازي زيارة موقع "معراج " في طهران حتى العاشرة مساءً من يوم الجمعة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 22 أيلول 1980، مع اجتياح القوات العراقية الأراضي الإيرانية، واستمرت ثماني سنوات قبل انتهائها باتفاق لوقف إطلاق النار عام 1988.