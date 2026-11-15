استنفار أمني في مطار أميركي بعد تهديد لطائرة تجارية

أُعيد فتح مطار " لوف فيلد" في ولاية الأميركية، السبت، بعد إغلاق مؤقت إثر إنذار أمني يتعلق بطائرة تجارية، استدعى تدخل الشرطة وفرق الإطفاء، قبل أن تعلن السلطات أن التهديد الذي ورد بشأنها لا أساس له.

وقالت شرطة دالاس إن عناصرها استجابوا للإنذار عند نحو الساعة 8:31 مساءً بالتوقيت المحلي، بعدما ورد بلاغ عن تهديد، لكنها خلصت لاحقاً إلى أنه غير مؤكد. ولم تُسجل أي إصابات جراء الحادثة.

وأوضح في بيان أنه أُغلق مؤقتاً بسبب تنبيه أصدرته الفيدرالية الأميركية بشأن مسألة أمنية تتعلق بطائرة تجارية موجودة فيه، قبل أن يستأنف العمل بصورة طبيعية عقب حصول على الموافقة لإنهاء الإجراءات.

وأفادت فرق الإطفاء بأن عناصرها توجهوا إلى المطار عند الساعة 8:27 مساءً، فيما أُلغي الإنذار بعد سبع دقائق، عند الساعة 8:34 مساءً. وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أعلنت في البداية أن الإغلاق سيستمر حتى السادسة .

من جهتها، قالت شركة "ساوث إيرلاينز" إن بعض الرحلات خضعت لتوقف قصير ريثما جرى تفتيش أمني لإحدى الطائرات، مؤكدة عدم العثور على أي تهديد واستئناف العمليات المعتادة.

وتأتي الحادثة بعد اضطراب واسع شهدته في ، الجمعة، إثر قرار إدارة الطيران الفيدرالية وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لساعات بسبب خلل في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وكانت تداعيات ذلك الخلل لا تزال تؤثر في الرحلات، مع تسجيل تأخيرات وإلغاءات في مطارات عدة، بينها مطار دالاس لوف فيلد. ودعا المطار المسافرين إلى مراجعة تطبيقات شركات الطيران ومواقعها الإلكترونية للحصول على آخر المعلومات المتعلقة برحلاتهم.