خلاف رواندا والكونغو يخيّم على قمة الفرنكوفونية في كمبوديا

افتُتحت في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الأحد، أعمال القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وسط خلاف حاد بين الكونغو ورواندا بشأن منصب ، في مواجهة تهدد بتوسيع الانقسامات داخل المنظمة، خصوصاً مع تلويح كينشاسا بالانسحاب منها إذا أُعيد انتخاب المرشحة الرواندية لويز موشيكيوابو.

وتستمر القمة ثلاثة أيام، حتى الاثنين، بمشاركة قادة ومسؤولين من دول ناطقة بالفرنسية أو تستخدمها على نطاق واسع. وتضم المنظمة 90 دولة وحكومة، بينها 53 عضواً كامل العضوية وخمسة أعضاء منتسبين و32 مراقباً. ومن المتوقع أن يشارك نحو 20 رئيس دولة وحكومة، بينهم ماكرون، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الفيتنامي تو لام.

ويتركز الخلاف على اختيار الأمين العام المقبل للمنظمة لولاية تمتد أربع سنوات، في تصويت مقرر الاثنين. وتسعى موشيكيوابو، التي تتولى المنصب منذ عام 2018، إلى الفوز بولاية ثالثة، فيما تعارض الكونغو إعادة انتخابها، متهمة رواندا بدعم حركة "إم 23" المسلحة الناشطة في شرق البلاد، وهي اتهامات تنفيها كيغالي.

وفي تطور على صلة بالمنافسة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية سحب مرشحتها جوليانا لومومبا، ابنة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، ودعم ترشيح رئيس الوزراء الروماني السابق داتشيان تشولوش، في محاولة للتوصل إلى توافق حول مرشح توافقي. لكن الرواندي أوليفييه ندوهونغيريه أكد أن موشيكيوابو ستواصل خوض السباق، فيما تخوض المنافسة أيضاً المرشحة الموريتانية كومة با، الوزيرة السابقة.

وكانت كينشاسا قد هددت بمغادرة المنظمة في حال إعادة انتخاب موشيكيوابو. ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنظر إلى أن الكونغو، التي يزيد عدد سكانها على 110 ملايين نسمة، هي الدولة الأكبر سكاناً بين البلدان التي تتخذ لغة رسمية، ويُعد انسحابها ضربة للمنظمة.

وفي موازاة ذلك، برز الدور الفرنسي في محاولة احتواء الخلاف. وقال مكتب ماكرون إن غالبية أعضاء المنظمة يؤيدون ضرورة التوصل إلى توافق، وإن سيبحث المسألة مع نظرائه الأفارقة. وتُعد أكبر مساهم في ميزانية المنظمة لعام 2026، والبالغة 71.7 مليون يورو، أي نحو 79 مليون دولار.

وأفادت تقارير بأن ماكرون طلب من كاغامي سحب مرشحة رواندا لمصلحة تسوية توافقية، إلا أن كيغالي رفضت ذلك. وكانت قد دعمت موشيكيوابو عند انتخابها عام 2018، في مرحلة شهدت تحسناً في العلاقات الفرنسية الرواندية، لكنها أعلنت الحياد في المنافسة الحالية.

وتأتي هذه المواجهة بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المنظمة في آذار 2025، عقب تعليق عضويتها على خلفية الانقلابات العسكرية التي شهدتها. وكانت الدول الثلاث قد اعتبرت تعليق عضويتها مساساً بسيادتها، في سياق اعتراض أوسع على النفوذ السياسي والعسكري والثقافي الفرنسي في عدد من الدول الأفريقية.

ولا تقتصر أعمال القمة على ملف القيادة، إذ تحمل شعار "الاستثمار مجدداً في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار دائم"، وتشمل ملفات التعايش السلمي والتعاون الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتسوية الأزمات وبناء السلام، وحماية التراث الثقافي وتعزيز التنوع.

وتستضيف كمبوديا القمة في وقت تواجه فيه انتقادات من ناشطين محليين ومنظمات حقوقية بشأن الحريات السياسية واحتجاز ناشطين. ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا توم أندروز المشاركين إلى الضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو التعبير عن آرائهم.

وقال أندروز إن أحداً لا ينبغي أن يُحتجز بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان أو نقل معلومات تتعلق بالشأن العام أو التعبير عن آراء ناقدة.

ويشارك ماكرون في القمة في ظل احتجاجات واسعة تشهدها فرنسا، ومن المقرر أن يزور موقع أنغكور المدرج على قائمة التراث العالمي الاثنين، قبل أن يغادر إلى ماليزيا.