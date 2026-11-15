الأردن.. الحكم بالإعدام على منفّذي هجوم الكرك

قضت محكمة ، الأحد، بإعدام المدانين بتنفيذ الهجوم المسلّح الذي استهدف مشاركين في تشييع جنازة في بلدة بمحافظة ، جنوبي .

وبحسب " "، أدانت المحكمة منفّذي الهجوم بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص في تسع وقائع. وشملت الإدانات أيضاً استخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد تنفيذ هجمات، والتآمر لتنفيذها، والترويج لأفكار تنظيم إرهابي.

كما أدانت المحكمة أحد منفّذي الهجوم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية. واستندت في أحكامها إلى الإرهاب وقانون والتشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.