الأردن.. الحكم بالإعدام على منفّذي هجوم الكرك

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بإعدام المدانين بتنفيذ الهجوم المسلّح الذي استهدف مشاركين في تشييع جنازة في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أدانت المحكمة منفّذي الهجوم بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص في تسع وقائع. وشملت الإدانات أيضاً استخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد تنفيذ هجمات، والتآمر لتنفيذها، والترويج لأفكار تنظيم إرهابي.
كما أدانت المحكمة أحد منفّذي الهجوم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية. واستندت في أحكامها إلى قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.