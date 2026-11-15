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عربي-دولي

عن ضرب إيران قبل تشكيل الحكومة.. المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية توضح

Lebanon 24
15-11-2026 | 03:01
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عن ضرب إيران قبل تشكيل الحكومة.. المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية توضح
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أنّ المؤسسة الدفاعية لا ترى مبرّراً لشنّ هجوم عاجل على إيران قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تؤيّد مديرية الاستخبارات العسكرية "أمان" اتّخاذ إجراء ضدّ طهران.

ونقلت القناة عن مصادر أنّ التقييم السائد في المؤسسة الدفاعية يشير إلى أنّ إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها، لكنها لم تقترب بعد ممّا تعتبره إسرائيل "خطوطاً حمراء". وعزت القناة التردّد في التحرّك الفوري إلى حساسية العلاقة مع واشنطن، ونقلت عن مطّلعين على المناقشات أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتسامح مع محاولات تزويدها بمعلومات غير موثوقة.

ويأتي التقرير عقب زيارة مدير "الموساد" رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في واشنطن، ثم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي. وبحسب موقع "واينت"، لم يُبلَّغ رئيس الحكومة المكلّف غادي آيزنكوت بالزيارة خلال الإحاطة السياسية والأمنية التي عقدها مع بنيامين نتنياهو الخميس.

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