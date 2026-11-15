عن ضرب إيران قبل تشكيل الحكومة.. المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية توضح

أفادت القناة 12 عن أنّ المؤسسة الدفاعية لا ترى مبرّراً لشنّ هجوم عاجل على قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تؤيّد مديرية الاستخبارات العسكرية "أمان" اتّخاذ إجراء ضدّ .

ونقلت القناة عن مصادر أنّ التقييم السائد في المؤسسة الدفاعية يشير إلى أنّ إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها، لكنها لم تقترب بعد ممّا تعتبره "خطوطاً حمراء". وعزت القناة التردّد في التحرّك الفوري إلى حساسية العلاقة مع ، ونقلت عن مطّلعين على المناقشات أنّ لن تتسامح مع محاولات تزويدها بمعلومات غير موثوقة.

ويأتي التقرير عقب زيارة مدير "الموساد" رومان غوفمان إلى أواخر الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في واشنطن، ثم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي. وبحسب موقع "واينت"، لم يُبلَّغ رئيس الحكومة المكلّف غادي آيزنكوت بالزيارة خلال الإحاطة السياسية والأمنية التي عقدها مع بنيامين الخميس.