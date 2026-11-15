البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية قبل أن تبلغ أهدافها، من دون أن تحدّد عددها أو طبيعتها.
واتّهمت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، إيران بمواصلة ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" تجاه المملكة، مؤكدةً أنّ وحداتها في أعلى درجات الجاهزية للدفاع عنها.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق الأحد، استهداف رادار عسكري أميركي في قاعدة "الرفاع" بالبحرين بستّ طائرات مسيّرة. ولم توضح قوة دفاع البحرين ما إذا كانت الهجمات التي أعلنت اعتراضها مرتبطةً بهذا الاستهداف.