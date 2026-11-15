البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع ، الأحد، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت عدداً من الهجمات الجوية قبل أن تبلغ أهدافها، من دون أن تحدّد عددها أو طبيعتها.

واتّهمت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، بمواصلة ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" تجاه ، مؤكدةً أنّ وحداتها في أعلى درجات الجاهزية للدفاع عنها.

وكان قد أعلن، في وقت سابق الأحد، استهداف رادار عسكري أميركي في قاعدة "الرفاع" بالبحرين بستّ طائرات مسيّرة. ولم توضح قوة دفاع البحرين ما إذا كانت الهجمات التي أعلنت اعتراضها مرتبطةً بهذا الاستهداف.