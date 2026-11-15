موسكو وواشنطن تعلنان لقاءً ثلاثياً بين بوتين وشي وترامب.. وبكين لم تؤكّد

أعلنت موسكو وواشنطن أنّ ونظيريه الصيني شي جين بينغ والأميركي سيلتقون الخميس المقبل في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك". ولم تؤكّد بكين رسمياً عقد الاجتماع حتى الآن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ اتفاقاً جرى على عقد اللقاء. وقالت المتحدثة باسم أوليفيا ويلز إنّه سيكون أول اجتماع ثلاثي من نوعه بين رؤساء الدول الثلاث، وإنّ جدول أعماله سيشمل خفض الأسلحة النووية والتصعيد العسكري في ، من دون التطرّق إلى الحرب في .

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، يسعى إلى إشراك موسكو وبكين في معاهدة نووية جديدة. وكانت الخارجية الصينية قد اعتبرت الشهر الماضي أنّ مطالبة بكين بالانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح ليست واقعية في هذه المرحلة. في المقابل، تدفع الصين نحو تسوية للحرب بين وإيران، التي أثّرت في إمداداتها من الطاقة.

وفي موسكو، رأى المحلّل السياسي ألكسندر براتيرسكي، في حديث إلى " "، أنّ اللقاء يمنح بوتين فرصة لإبراز مكانته الدولية أمام الجمهور الروسي، في ظلّ غياب ملف أوكرانيا عن جدول الأعمال المعلن.