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عربي-دولي

موسكو وواشنطن تعلنان لقاءً ثلاثياً بين بوتين وشي وترامب.. وبكين لم تؤكّد

Lebanon 24
15-11-2026 | 03:08
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موسكو وواشنطن تعلنان لقاءً ثلاثياً بين بوتين وشي وترامب.. وبكين لم تؤكّد
موسكو وواشنطن تعلنان لقاءً ثلاثياً بين بوتين وشي وترامب.. وبكين لم تؤكّد photos 0
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أعلنت موسكو وواشنطن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب سيلتقون الخميس المقبل في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك". ولم تؤكّد بكين رسمياً عقد الاجتماع حتى الآن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ اتفاقاً جرى على عقد اللقاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إنّه سيكون أول اجتماع ثلاثي من نوعه بين رؤساء الدول الثلاث، وإنّ جدول أعماله سيشمل خفض الأسلحة النووية والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، من دون التطرّق إلى الحرب في أوكرانيا.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، يسعى ترامب إلى إشراك موسكو وبكين في معاهدة نووية جديدة. وكانت الخارجية الصينية قد اعتبرت الشهر الماضي أنّ مطالبة بكين بالانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي ليست واقعية في هذه المرحلة. في المقابل، تدفع الصين نحو تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثّرت في إمداداتها من الطاقة.

وفي موسكو، رأى المحلّل السياسي ألكسندر براتيرسكي، في حديث إلى "الجزيرة"، أنّ اللقاء يمنح بوتين فرصة لإبراز مكانته الدولية أمام الجمهور الروسي، في ظلّ غياب ملف أوكرانيا عن جدول الأعمال المعلن.

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