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عربي-دولي

فضيحة تهزّ الموساد.. أسرار خطيرة بيد رجال أعمال مقرّبين من نتنياهو!

Lebanon 24
15-11-2026 | 03:58
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فضيحة تهزّ الموساد.. أسرار خطيرة بيد رجال أعمال مقرّبين من نتنياهو!
فضيحة تهزّ الموساد.. أسرار خطيرة بيد رجال أعمال مقرّبين من نتنياهو! photos 0
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلافات حادة داخل جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، أدت إلى موجة غير مسبوقة من الإقالات والاستقالات في صفوف كبار مسؤوليه، خلال الأشهر الستة الأولى من تولي رومان غوفمان رئاسة الجهاز، وسط انتقادات لطريقة إدارته وتعامله مع ملفات حساسة، أبرزها إيران وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
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وبحسب القناة، شهدت قيادة الموساد تغييرات واسعة شملت إقالة مسؤولين بارزين أو دفعهم إلى الاستقالة، في مقابل استعانة غوفمان بشخصيات من خارج المؤسسة، بينها رجال أعمال وأكاديميون ومستشارون مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن بين الشخصيات التي استعان بها غوفمان خبير في التكنولوجيا المتقدمة يُعرف بتوجهاته اليمينية وقربه من نتنياهو، ومستشار استراتيجي تربطه علاقة سابقة برئيس الموساد منذ خدمته العسكرية، إضافة إلى أستاذ متخصص في الاستراتيجية العسكرية.

استقالات تطال أبرز قيادات الموساد

وشملت قائمة المغادرين نائب رئيس الموساد، الذي يُعدّ المرشح الطبيعي لخلافة رئيس الجهاز، إلى جانب رؤساء شعب الاستخبارات وإيران والعمليات، فيما يُتوقع رحيل مسؤولين إضافيين، أحدهما المفتش العام للجهاز، والآخر رئيس قسم يعتزم إعلان استقالته خلال الأسبوع الجاري.

وفي حين تبرر قيادة الموساد هذه التغييرات برغبة غوفمان في تشكيل فريق عمل جديد، يرى مسؤولون سابقون أن حجم الإقالات والاستقالات خلال فترة قصيرة يُعدّ سابقة في تاريخ المؤسسة، محذرين من خسارة خبرات استخباراتية تراكمت على مدى سنوات.

ونقلت القناة عن مسؤول سابق قوله إن غوفمان "لا يعرف المؤسسة ولا طبيعة عملها"، معتبراً أن إبعاد أصحاب الخبرة في هذه المرحلة يثير تساؤلات جدية بشأن أسلوب إدارته.

خلافات بشأن تهجير سكان غزة

ومن أبرز الملفات التي فجّرت الخلافات داخل الموساد، إعادة إحياء مشروع البحث عن دول تستقبل الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار خطة إسرائيلية تُعرف باسم "الهجرة الطوعية".

ووفق التقرير، أعاد غوفمان مسؤولاً سابقاً في الجهاز إلى الخدمة، وكلفه بتنسيق الجهود الرامية إلى إيجاد دول لاستقبال سكان غزة، ضمن مشروع مرتبط بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وكان المشروع قد أثار اعتراضات واسعة داخل الموساد عام 2025، إذ وصفه بعض رؤساء الأقسام بأنه يمثل "راية سوداء"، محذرين من تداعياته القانونية، ومعتبرين أن تنفيذه يجب أن يُرفض حتى لو حظي بموافقة المستوى السياسي.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس السابق لقسم الأسرى والمفقودين في الموساد، رامي إينترا، فكرة "الهجرة الطوعية" بأنها "عبثية"، مشككاً في إمكانية العثور على دول مستعدة لاستقبال سكان القطاع.

رجال أعمال يطّلعون على أسرار حساسة

وأثار إدخال مستشارين خارجيين ورجال أعمال إلى اجتماعات استخباراتية شديدة الحساسية موجة انتقادات إضافية، خصوصاً أن بعض هؤلاء يرتبطون بدوائر مقربة من نتنياهو.

وحذّر مسؤولون سابقون من السماح لشخصيات لديها مصالح تجارية بالاطلاع على معلومات سرية، فيما قال أحدهم إن هؤلاء "رجال أعمال لديهم مصالح أخرى أيضاً، وهم مطلعون على أكثر الأسرار حساسية".

خطة ضد إيران تثير الجدل

وامتدت الخلافات إلى الملف الإيراني، بعدما طرح غوفمان، بحسب القناة، خطة لإسقاط النظام في طهران بالاستعانة بأحزاب كردية، قبل إلغائها نتيجة شكوك داخل الأوساط الاستخباراتية بشأن فرص نجاحها.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي وصفه الفكرة بأنها "مجنونة"، معتبراً أنها تعكس جهلاً بطبيعة المنطقة، وأن احتمالات نجاحها لا تتجاوز نصف بالمئة.

ورغم إلغاء الخطة سابقاً، أشار المسؤول إلى احتمال أن يعيد غوفمان طرحها خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، حيث يتصدر الملف الإيراني جدول مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين.

وبذلك، تكشف التسريبات الإسرائيلية عن أزمة داخلية تتجاوز التغييرات الإدارية في الموساد، لتشمل خلافات بشأن طبيعة القرارات الاستخباراتية، وحدود تدخل الشخصيات الخارجية في عمل الجهاز، والتوجهات الإسرائيلية حيال ملفات إقليمية حساسة.
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