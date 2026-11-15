حارس أرلينغتون يطلب من هيغسيث ومرافقيه الصمت.. والوزير يمنحه ميدالية

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منح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ميدالية لحارس عسكري طلب منه ومن مرافقيه التزام الصمت خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية، بعدما أثار مقطع مصوّر للواقعة انتقادات من محاربين قدامى وسياسيين.
وبحسب موقع "آي نيوز" البريطاني، أظهر المقطع الحارس وهو يتوجّه إلى هيغسيث ومرافقيه بعد سماع ضحك وحديث، مذكّراً بأنّ على الزوار التزام الصمت واحترام المكان. وأيّد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل موقف الحارس، مؤكداً أنّه تصرّف على النحو الصحيح. وكتب هيغسيث لاحقاً: "نحن نحب الجنود، ونحب المعايير. أحسنت، أيها الاختصاصي".
ووصف النائب الجمهوري السابق والمحارب القديم آدم كينزينغر الواقعة بأنّها "مقيتة حقاً". ورأى الضابط السابق مايك نيلسون أنّ هيغسيث ربما لم يكن مصدر الضوضاء، فيما قال الضابط البحري المتقاعد كريس سيرفيلو إنّ الواقعة ربما ضُخّمت لأسباب سياسية، مشيراً إلى أنّه شهد تنبيهات مماثلة خلال مراسم سابقة.
وتضمّ مقبرة أرلينغتون قبر الجندي المجهول من الحرب العالمية الأولى، الذي يتولّى حراس عسكريون حمايته على مدار الساعة.