موجة جديدة من الهجمات.. روسيا تسقط ليلا 139 مسيّرة كانت تستهدف موسكو

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في موجة جديدة من الهجمات تأتي قبل أيام من لقاء مرتقب يجمع بنظيريه الأميركي والصيني في ، قامت باعتراض أكثر من 100 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة خلال الليل، وفق ما أفاد رئيس بلدية اليوم الاثنين.وستكون القمة، التي ستعقد في شينزين، أول لقاء يجمع ودونالد وشي جينبينغ، لكنّ مسؤولين أميركيين قالوا إنه من غير المتوقع مناقشة الحرب في والتي تقترب من عامها الخامس.وقال رئيس بلدية موسكو سوبيانين في سلسلة منشورات على "تلغرام" خلال الليل وحتى صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت حوالي 139 مسيّرة.وذكر في أحدث منشور له أن "أجهزة الطوارئ المتخصصة تعمل في الموقع الذي سقط فيه الحطام".وتأتي عمليات الاعتراض هذه بعدما استهدفت القوات منشأة بتروكيماوية روسية كبرى ومصفاة نفط وموقعا للإنتاج العسكري، وذلك في إطار حملة الهجمات التي تشنها كييف في عمق الأراضي الروسية.