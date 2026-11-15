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عربي-دولي

موجة جديدة من الهجمات.. روسيا تسقط ليلا 139 مسيّرة كانت تستهدف موسكو

Lebanon 24
15-11-2026 | 23:11
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موجة جديدة من الهجمات.. روسيا تسقط ليلا 139 مسيّرة كانت تستهدف موسكو
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في موجة جديدة من الهجمات تأتي قبل أيام من لقاء مرتقب يجمع الرئيس الروسي بنظيريه الأميركي والصيني في الصين، قامت روسيا باعتراض أكثر من 100 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة خلال الليل، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو اليوم الاثنين.
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وستكون القمة، التي ستعقد في شينزين، أول لقاء يجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جينبينغ، لكنّ مسؤولين أميركيين قالوا إنه من غير المتوقع مناقشة الحرب في أوكرانيا والتي تقترب من عامها الخامس.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في سلسلة منشورات على "تلغرام" خلال الليل وحتى صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت حوالي 139 مسيّرة.

وذكر في أحدث منشور له أن "أجهزة الطوارئ المتخصصة تعمل في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

وتأتي عمليات الاعتراض هذه بعدما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة بتروكيماوية روسية كبرى ومصفاة نفط وموقعا للإنتاج العسكري، وذلك في إطار حملة الهجمات التي تشنها كييف في عمق الأراضي الروسية.
 
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