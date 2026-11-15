وصول حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى الشرق الأوسط

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وسط مخاوف من تصاعد الصراع مع ، وصلت حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى ، وفق ما كشفت مصادر إعلامية.وكتب مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي على منصة "إكس": "صرح مسؤول أميركي أن حاملة الطائرات (يو إس إس روزفلت) وصلت في وقت مبكر من الأحد إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)".وأضاف: "بذلك أصبح لدى الجيش الأميركي الآن 3 مجموعات ضاربة من حاملات الطائرات، في نطاق عمليات القيادة الوسطى الأميركية".ولم تعلق "سنتكوم"، قسم الجيش الأميركي الذي يعمل في منطقة الشرق الأوسط، على هذه التقارير.ومن غير الواضح ما إذا كانت حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" ستحل محل إحدى الحاملات الموجودة بالفعل في الشرق الأوسط، أم أنها ستكون انتشارا إضافيا.وإذا بقيت الحاملات الثلاث جميعها، فسيرتفع الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ نيسان الماضي.