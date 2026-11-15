آيزنكوت: نتنياهو لا يمكن أن يبقى دقيقة واحدة إضافية في الحكم

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أعلن المكلف غادي آيزنكوت ان خصمه رئيس حكومة تصريف الأعمال "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة"، إثر تقرير إعلامي نسب لمقربين منه مكيدة مدبرة للأحزاب العربية.وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثلين للطرفين لمناقشة تشكيل محتملة، رأى آيزنكوت أن "سلوك ومحيطه يشكل تهديدا فعليا ومباشرا وفوريا للديمقراطية ".وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الأحد، أن إيدو نوردن نتنياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول، شكوى إلى رئيس الشرطة، بشأن مؤيدين لحزب القائمة العربية الموحدة.وأحال نوردن المحققين على مصدر مفترض للمعلومات، كان في الواقع بحسب القناة 12، موظفا سابقا في مكتب نتنياهو.وبالاستناد إلى المعلومات المقدمة من هذا المصدر، أوقف 3 نشطاء في القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، واستغل فريق نتنياهو هذه الواقعة لاتهام الأحزاب العربية بتزوير الانتخابات.وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها.وطالب آيزنكوت، المكلف تشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضية على الفور".واتهم مكتب نتنياهو تقرير القناة 12 بـ"الكذب"، مؤكدا أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.ورد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مساء الأحد على آيزنكوت بالقول إن تصريحاته "مشينة".