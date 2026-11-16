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عربي-دولي

حريق في ناقلة نقط إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز ولا إصابات بشرية

Lebanon 24
16-11-2026 | 04:47
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حريق في ناقلة نقط إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز ولا إصابات بشرية
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أصيبت ناقلة نفط اليوم الاثنين "بمقذوف غير محدد" أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبب في نشوب حريق في غرفة المحركات من دون إصابات بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان.
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي ام تي او) إن "مسؤول أمن إحدى ناقلات النفط أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها للخروج (من هرمز)، ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات".

وأضافت "لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم".

من جهتها، قالت شركة "فانغارد" البريطانية للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم "أون فينيكس" (ON PHOENIX) وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية (نحو 5,6 كيلومترات) من سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن "المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة ما تسبب باندلاع حريق على متنها"، مشيرة إلى سلامة الطاقم.(أ.ف.ب)
 
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