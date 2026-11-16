حريق في ناقلة نقط إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز ولا إصابات بشرية

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أصيبت ناقلة نفط اليوم الاثنين "بمقذوف غير محدد" أثناء خروجها من ، ما تسبب في نشوب حريق في غرفة المحركات من دون إصابات بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان.وقالت (يو كاي ام تي او) إن "مسؤول أمن إحدى ناقلات أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها للخروج (من هرمز)، ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات".وأضافت "لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم".من جهتها، قالت شركة "فانغارد" للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم "أون " (ON PHOENIX) وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية (نحو 5,6 كيلومترات) من سواحل .وأشارت إلى أن "المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة ما تسبب باندلاع حريق على متنها"، مشيرة إلى سلامة الطاقم.(أ.ف.ب)