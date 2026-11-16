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عربي-دولي

جندي أميركيّ يتّهم قيادته بالإخفاق في الحرب مع إيران

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:11
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جندي أميركيّ يتّهم قيادته بالإخفاق في الحرب مع إيران
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اتّهم الرائد في الجيش الأميركيّ ستيفن رامزبوتم، وهو جندي ناج من هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، قيادة الجيش بالإخفاق في حماية القوات من هجمات المسيّرات الإيرانية، وأبلغ عن مخالفات إلى الكونغرس، زاعما أن كبار المسؤولين العسكريين تجاهلوا التحذيرات ولم يُخطّطوا بشكل سليم لدفاعات قادرة على صدّ الطائرات المسيّرة قبل الحرب مع إيران.
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وتحدث رامزبوتم لشبكة "CBS News" عن الشكوى التي قدمها إلى لجنتيّ القوات المسلحة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كاشفا أنّ "قادة الجيش استبعدوا المخاوف بشأن التحصينات الهزيلة في موقع قيادة أميركي في الكويت، قتل فيه ستة جنود أميركيين بطائرة مسيّرة إيرانية في أول 24 ساعة من الصراع، وهو الهجوم الأكثر دموية على القوات الأميركية في الحرب، بحسب الشكوى".

وتزعم الشكوى أيضا أن الموقع، المعروف باسم ميناء شعيبة، لم يكن فيه طبيب، ولا نقطة إسعاف ثابتة، ولا سوى سيارة إسعاف واحدة.
 
وقال رامزبوتم إنه يشعر بأن ما جرى إخفاق تكتيكي من الجيش الأميركي ومن القيادة ومنه شخصيا وصولا إلى مستواه، مضيفا أنهم لم يخططوا لهذا بشكل جيّد وأنه يجب أن يكون درسا يتعلمونه. (روسيا اليوم)
 
 
 
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