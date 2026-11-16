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عربي-دولي

أزمة "إنفيديا" بدأت قبل رحيل مؤسّسها… كيف يضيّق المنافسون الخناق عليها؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 09:31
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أزمة إنفيديا بدأت قبل رحيل مؤسّسها… كيف يضيّق المنافسون الخناق عليها؟
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تواجه شركة "إنفيديا" تحديات متزايدة تتجاوز تداعيات رحيل رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، في وقت تتسارع فيه محاولات المنافسين انتزاع حصة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير معالجاتها الخاصة لتقليص اعتمادها على منتجات الشركة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "WIRED"، فإن "إنفيديا" لا تزال تهيمن على سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، بحصة تبلغ نحو 80% من المبيعات وفق شركة "Silicon Analysis"، إلا أن المنافسة بدأت تتسع، مع تقدم شركات مثل "AMD" و"غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، إلى جانب شركات ناشئة تطوّر رقائق متخصصة.

وارتفعت حصة "AMD" في السوق من نحو 2% عام 2022 إلى ما بين 7 و10% في عام 2026، فيما تعمل شركات الحوسبة السحابية الكبرى على تصميم رقائقها الخاصة لتقليل التكاليف وتعزيز استقلاليتها عن "إنفيديا".

وتبرز شركات ناشئة مثل "Cerebras"، التي تطوّر معالجات ضخمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، فيما استحوذت "AMD" أخيراً على شركة "Taalas"، المتخصصة في تثبيت أوزان النماذج داخل السيليكون بهدف تسريع العمليات الحسابية ورفع كفاءتها. لكن استخدام هذه الرقائق يتطلب في كثير من الحالات إعادة كتابة أجزاء كبيرة من الشيفرات البرمجية.

المنافسة تنتقل إلى تشغيل النماذج

ومن التحديات التي تواجه "إنفيديا" التحول المتزايد نحو تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبها، وهي عملية تُعرف باسم "الاستدلال". ويشير محللون إلى أن الشركة لا تتمتع في هذا المجال بالتفوق نفسه الذي تمتلكه في سوق تدريب النماذج، في ظل تقدم شركات الحوسبة السحابية والمشروعات الناشئة.

كما يتزايد الطلب على وحدات المعالجة المركزية التقليدية (CPU)، مع انتشار المساعدات والوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، وهو مجال لا تتمتع فيه "إنفيديا" بحضور قوي.

وكانت الشركة قد بنت جانباً أساسياً من تفوقها على منظومة البرمجيات "CUDA"، التي سهّلت على المطورين تشغيل البرامج ونماذج الذكاء الاصطناعي على رقائقها، وشكّلت على مدى سنوات حاجزاً أمام انتقال العملاء إلى منتجات المنافسين.

لكن التطور في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على قراءة الشيفرات وكتابتها وإعادة تكييفها مع أنواع مختلفة من المعالجات بدأ يضعف هذا الحاجز. وتنقل المجلة عن الرئيس التنفيذي لشركة "Wafer"، إميليو أنديري، أن شركته باتت قادرة على تشغيل النماذج المفتوحة الجديدة على رقائق "AMD" بكفاءة لا تقل عن 80% من كفاءتها على عتاد "إنفيديا"، خلال ساعات من إطلاقها.

الصين تقلّص حصة "إنفيديا"

وتواجه الشركة تحدياً إضافياً في الصين، حيث تفرض واشنطن قيوداً على تصدير أكثر رقائقها تطوراً، بينما تعمل بكين على بناء صناعة محلية للمعالجات.

وبحسب بيانات الشركة التي أوردها التقرير، تراجعت حصة الصين من إجمالي إيرادات "إنفيديا" إلى نحو 8%، بعدما كانت تبلغ 20% في عام 2024، رغم تضاعف مبيعات بعض الأجيال السابقة من الرقائق والمنتجات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

وفي المقابل، تطور شركة "هواوي" الصينية أنظمة حوسبة فائقة تعتمد على أعداد أكبر من الرقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتقول بعض الشركات الصينية، بينها "Z.ai"، إنها درّبت نماذجها باستخدام معالجات "هواوي" بالكامل، ما قد يفتح المجال أمام انتشار الرقائق الصينية في أسواق أخرى إذا اكتسبت النماذج المفتوحة التي تنتجها الصين حضوراً عالمياً.

نجاح الشركة قد يتحول إلى تحدٍّ

ويلفت التقرير إلى مفارقة أخرى تتمثل في أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي ساهمت رقائق "إنفيديا" في تطويرها باتت قادرة على أتمتة مهام تدخل في تصميم الرقائق نفسها، بما فيها ترتيب المكونات على المعالجات، وهي عمليات كانت تتطلب خبرات هندسية متخصصة.

ورغم أن محللين لا يرون في هذا التطور تهديداً فورياً للشركة، باعتبار أنها تستطيع الاستفادة من الأدوات نفسها، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على نقل النماذج وتشغيلها على رقائق منافسة قد تضعف ارتباط المطورين بمنظومتها البرمجية.

ونقل التقرير عن المحلل المتخصص في صناعة الرقائق دان هاتشينسون تحذيره من أن "إنفيديا" قد تواجه مساراً مشابهاً لما حدث مع شركة "إنتل"، حين انتقلت إدارتها عام 2019 من رئيس تنفيذي ذي خلفية هندسية إلى مدير مالي، في مرحلة شهدت تراجع التركيز على التطور التقني وتضخم البيروقراطية وتدهور الإيرادات.

وبين صعود المنافسين، وتراجع الحضور في السوق الصينية، والتغيرات في طريقة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، تواجه "إنفيديا" مرحلة تتطلب إعادة تحديد أولوياتها التقنية والتجارية، في وقت لم تتضح فيه بعد هوية القيادة الدائمة التي ستتولى إدارة الشركة بعد رحيل هوانغ.

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