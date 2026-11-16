قمة شنغهاي الثلاثية... هل يرسم ترامب وشي وبوتين ملامح "يالطا جديدة"؟

تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك". ويثير هذا الاجتماع تساؤلات بشأن احتمال تفاهم القوى الثلاث على ملفات دولية كبرى، في ظل مخاوف من أن تُبحث مصائر دول غائبة عن الطاولة، وفي مقدمتها .

وفي مقال نشرته صحيفة "جورنال دو مونتريال" تحت عنوان "شينزن 2026: يالطا الأقزام"، شبّه المقال اللقاء المرتقب بمؤتمر يالطا عام 1945، لكنه اعتبر أن المقارنة مبالغ فيها، نظراً إلى الاختلاف الكبير بين القادة والظروف السياسية في المرحلتين.

وكان مؤتمر يالطا قد جمع آنذاك الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، وشكّل محطة أساسية في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتقاسم مناطق النفوذ.

أجندة متباينة ونتائج غير محسومة

يتناول المقال احتمالات خروج الاجتماع بنتائج ملموسة، مشيراً إلى أن يريد بحث ملف نزع السلاح . ووفق تقديرات أوردها الكاتب، تمتلك وروسيا نحو 4 آلاف رأس نووي لكل منهما، مقابل نحو 600 رأس للصين، التي يُتوقع أن تضيف 400 رأس أخرى بحلول عام 2030.

لكن بكين لا تبدو متحمسة لمناقشة تقليص ترسانتها النووية، فيما يرى الكاتب أن التوصل إلى تفاهم في هذا الملف ليس أمراً مضموناً، خصوصاً مع تباين أولويات الأطراف الثلاثة.

أوكرانيا في دائرة المخاوف

ويطرح المقال احتمال أن تمتد المحادثات إلى الحرب الروسية ، رغم أن ملفها لا يبدو ضمن الأولويات المعلنة للاجتماع. ويرى أن الصين تمتلك قدرة على ممارسة ضغوط على موسكو، لكنه يعتبر أن استمرار الحرب قد يخدم مصالح بكين من خلال إضعاف الولايات المتحدة وأوروبا.

وتعكس هذه المخاوف خشية من أن تُبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل أوكرانيا من دون مشاركة ممثليها، وهو ما يعيد إلى الأذهان الانتقادات التي وُجّهت إلى مؤتمر يالطا بسبب اتخاذ قرارات مصيرية بشأن دول أخرى في غيابها.

صراع النفوذ والتحالفات الإقليمية

ويعتبر المقال أن التنافس بين وبكين لا يقتصر على الملفات الاقتصادية، بل يرتبط أيضاً بمحاولات بناء مناطق نفوذ وتحالفات سياسية وعسكرية. ويشير إلى أن باتت، وفق توصيفه، أكثر ارتباطاً بالصين، وأن دولاً متوسطة القوة تسعى إلى تعزيز تعاونها لمواجهة تداعيات التنافس بين القوى الكبرى.

وفي هذا السياق، يلفت المقال إلى اتفاق دفاعي وقّعته الفيليبين وأستراليا، في خطوة تأتي وسط التوترات المرتبطة بالنفوذ الصيني في المنطقة.

ماذا تريد كندا من القمة؟

أما كندا، فيتناول المقال مشاركتها من زاوية سعي رئيس الوزراء مارك كارني إلى تنويع العلاقات التجارية وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية. ويشير إلى أن كارني يعمل على توسيع الاتفاقات التجارية مع دول آسيا والمحيط الهادئ، في وقت تواجه فيه أوتاوا تحديات مرتبطة بفتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية، وبمدى قدرة هذه الاتفاقات على تحقيق مكاسب اقتصادية فعلية.

ويحذّر المقال من أن إبرام اتفاقات تجارية بسرعة قد يترتب عليه أثمان تتجاوز فوائدها، خصوصاً إذا لم تُدرس انعكاساتها على الاقتصاد الكندي.

وبين الملفات النووية والحرب في أوكرانيا والتنافس على مناطق النفوذ، تبدو قمة شينزن اختباراً لطبيعة العلاقة بين واشنطن وبكين وموسكو، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان اللقاء سيبقى في إطار تبادل المواقف أم سيمهّد لتفاهمات أوسع.