برز اسم السياسي متان كهانا، الثلاثاء 17 تشرين الثاني2026، عقب انتخابه رئيساً للكنيست السادس والعشرين، بعدما نال 66 صوتاً، خلفاً لأمير أوحانا. ويأتي انتخابه في مرحلة تشهد فيها الساحة السياسية تغيّرات وتحالفات جديدة.

ويملك كهانا خلفية عسكرية تمتد لنحو 28 عاماً في الجيش الإسرائيلي، تخلّلتها مشاركته في حروب وعمليات عسكرية في وقطاع غزّة، قبل انتقاله إلى العمل السياسي وتولّيه منصب وزير الخدمات ، وصولاً إلى انضمامه إلى حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت. فمن هو متان كهانا، وما أبرز محطات مسيرته؟

من هو متان كهانا؟

وُلد متان كهانا (Matan Kahana) في 29 1972 بمدينة حيفا، ويبلغ 54 عاماً. وانتقل مع عائلته إلى خلال طفولته بسبب دراسة والده، قبل أن يعود إلى ويستقر في بلدة بيت غمليئيل.

وفي شبابه، انخرط في حركة "بني عكيفا" الدينية الصهيونية، وعمل مرشداً في أحد فروعها، قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية.

أكاديمياً، حصل على درجتَي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة بار إيلان. وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

مسيرة عسكرية امتدت 28 عاماً

استهل كهانا مسيرته العسكرية بالانضمام إلى وحدة "سايريت متكال"، إحدى وحدات النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، حيث أمضى نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وكان من بين زملائه السابق نفتالي بينيت.

وفي عام 1994، التحق بدورة الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي، ليصبح لاحقاً طياراً مقاتلاً على متن طائرات "إف-16"، ويتدرّج في الرتب والمناصب العسكرية وصولاً إلى قيادة السربين 116 و109.

وشارك خلال خدمته في حرب تموز2006 على لبنان، إضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزّة خلال أعوام 2008 و2012 و2014.

كما شغل منصباً قيادياً في هيئة أركان سلاح الجو، قبل أن ينهي خدمته العسكرية عام 2018 برتبة عقيد، بعد نحو 28 عاماً في المؤسسة العسكرية.

من المؤسسة العسكرية إلى السياسة

بدأ كهانا مشواره السياسي عام 2019، من خلال حزب "اليمين الجديد" الذي أسّسه نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، قبل انتخابه عضواً في الكنيست الثاني والعشرين ضمن تحالف "يمينا".

وفي حزيران 2021، تولّى حقيبة وزارة الخدمات الدينية في الحكومة التي ترأسها بينيت، واستمر في منصبه حتى أيار 2022.

وخلال تولّيه الوزارة، طرح تعديلات على نظام منح شهادات "الكشروت"، المرتبطة بمدى توافق الأطعمة مع أحكام الشريعة اليهودية، كما عمل على الدفع باتجاه إصلاحات تتعلق بإجراءات التحوّل إلى اليهودية وتنظيم الخدمات الدينية.

وفي آب 2022، انتقل إلى تحالف "الوحدة الوطنية"، الذي ضمّ غانتس وغادي آيزنكوت.

انضمامه إلى حزب "يشار"

في تموز 2025، استقال كهانا من عضوية الكنيست، عقب خروج غادي آيزنكوت من تحالف "الوحدة الوطنية".

وفي أيلول من العام نفسه، انضم إلى مؤسسي حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، ليعود لاحقاً إلى من خلال الفوز بمقعد نيابي ضمن قائمة الحزب في انتخابات الكنيست السادس والعشرين، التي أُجريت في 27 تشرين الأول 2026.

رئيساً للكنيست السادس والعشرين

جاء ترشيح كهانا لرئاسة الكنيست في إطار تفاهمات بين قوى سياسية معارضة لرئيس الوزراء بنيامين ، ضمّت أحزاباً يقودها غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان.

وفي 17 تشرين الثاني 2026، حسم كهانا السباق على رئاسة البرلمان بحصوله على 66 صوتاً، خلفاً لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب "الليكود".

ويتولى رئيس الكنيست إدارة الجلسات العامة والإشراف على سير العمل البرلماني، فضلاً عن رئاسة هيئة الكنيست، التي تؤدي دوراً في تحديد جدول أعمال البرلمان وتنظيم الإجراءات التشريعية.