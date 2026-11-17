أعلنت شرطة العاصمة ، أن السلطات سلمت ضابطاً لا يزال في الخدمة بالجيش الأميركي إلى السلطات العسكرية الأميركية، بعدما أوقفته الأسبوع الماضي للاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

وأوضحت الشرطة أن الضابط، الذي أوقفته شرطة البريطانية، في 10 نوفمبر، قرب مدينة جلوستر غربي إنجلترا، يخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بـ"الأمن القومي والتجسس".

وقالت إن محققي مكافحة الإرهاب عرضوا القضية على البريطانية، التي تشاورت بدورها مع مكتب المدعي العام والشركاء ، قبل اتخاذ قرار بإحالة التحقيق إلى الجانب الأميركي.

وأضاف مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، لورانس تايلور: "هذه اتهامات بالغة الخطورة، وينبغي أن يبعث ردنا المشترك برسالة قوية مفادها أننا سنتحرك بسرعة وحزم عندما نشتبه في وقوع أنشطة تجسس من هذا النوع".

تحقيق مشترك بين

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI أن الضابط أصبح رهن الاحتجاز، عقب تحقيق في التجسس شارك فيه مكتبه الميداني في فيلادلفيا، ومكتب الملحق القانوني التابع له في ، وشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، وجهاز الاستخبارات الداخلية MI5، وجهاز مكافحة التجسس الدفاعي البريطاني، وقيادة مكافحة التجسس في الجيش الأميركي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن احتجاز الضابط يعكس سياسة المكتب القائمة على "عدم التسامح مطلقاً" مع أي شخص يخون القسم الذي أداه أو يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وفي سياق منفصل، شهدت منشآت عسكرية أميركية في سلسلة من الحوادث الأمنية.

ففي أيلول، سحبت قاذفاتها من قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عقب حادث ربطته الشرطة ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بإيران.

ووجهت السلطات البريطانية اتهامات إلى رجلين على خلفية تلك القضية، فيما وجه الادعاء الأميركي، في قضية منفصلة، اتهامات إلى 3 رجال بشأن مخططات مزعومة لشن هجمات شملت قاعدة "فيرفورد".

وقبل يوم واحد من توقيف الضابط الأميركي، سحبت الولايات المتحدة أيضاً طائرات للتزود بالوقود جواً من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عقب تهديد إيراني محتمل، بحسب ما أوردته صحيفة " ". ونفت أي تورط لها في الواقعة.