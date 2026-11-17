قلل الرئيس الأميركي ، من أهمية سلسلة أعطال تقنية أثرت على قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، وقال مسؤولون في إن هذه الوقائع لا ترتبط ببعضها البعض ولا تشير إلى وجود مشكلة أوسع نطاقا.



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وقال لصحفيين في مانيلا، حيث كان يحضر مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "الأمر أشبه بما يحدث عندما تكون عظيما وقويا، وتمتلك كل المال. تحدث أشياء من هذا القبيل. كل شيء على ما يرام".

ونقلت شبكة سي.إن.إن عن مصادر مطلعة قولها إن سلسلة الأعطال شملت انقطاعا في نظام مراقبة الحركة الجوية يوم الجمعة أدى إلى تعطيل خطط سفر مئات الآلاف من الركاب، وإنها استمرت اليوم عندما تعطلت الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية في اتصالاتها الداخلية.



وطالب عدد من الأشخاص الإدارة باطلاع النواب على هذه الوقائع، التي شملت أيضا عطلا تقنيا في شركة يونايتد إيرلاينز أدى إلى تأخير نحو 150 رحلة جوية أمس الاثنين، وهو نفس اليوم الذي تسبب فيه خلل تقني في بنك جيه.بي مورجان تشيس في تعطيل بعض الخدمات المصرفية.



وقال السناتور عن ولاية ميزوري، جوش هاولي، لصحفيين اليوم "إذا كان كل هذا مجرد مصادفة، فهي أكبر مصادفة يشهدها العالم طوال تاريخه".



وذكرت المتحدثة باسم ، لورين بيس، أنه لا يوجد دليل على أن سلسلة الأعطال التقنية التي حدثت في أنحاء كانت نتيجة لهجوم إلكتروني.



وقالت لشبكة نيوزماكس الإعلامية "لا توجد أزمة أو أي شيء من هذا القبيل يدعو للقلق".وأشارت بيس إلى أن ترامب شكل مجموعات من الخبراء للتعامل مع المشكلات التي تواجه إدارة الطيران الاتحادية، وأنه يدعو الجمهوريين والديمقراطيين إلى إقرار تشريع يوفر المزيد من التمويل لإجراء تحديثات على أنظمة تلك الإدارة.

وتكررت الأعطال التقنية يوميا على مدار الأسبوع منذ يوم الخميس، عندما أدى انقطاع خدمة مايكروسوفت إلى تعطيل عدد من خدماتها، بما في ذلك البريد الإلكتروني.

واستمر في اليوم التالي عطل في الرحلات الجوية على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، وهو أطول توقف للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 أيلول 2001.



واستبعد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن تكون هذه الوقائع مرتبطة ببعضها.