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أكدت السلطات العسكرية والأمنية المعنية في والبحرين تعرّض البلدين لمحاولات هجوم.وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش ، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيّرة معادية.وتابع الجيش الكويتي في منشور له:"أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".وأضاف: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.أما البحرينية، فأطلقت تنبيهين متتاليين بوجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، "حفاظا على السلامة العامة".ولاحقا أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق تنبيه بـ"زوال الخطر".وأعلنت قوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الهجمات الجوية الأربعاء.وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي "تصدت للهجمات الإيرانية بجاهزية قتالية عالية".