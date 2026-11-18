بدأ الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي محادثات في اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما إلى نظيرهما الأميركي .وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما أنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الجاري.وخلال اللقاء مع نظيره الصيني، قال إن الشراكة بين البلدين في مجال السياسة الخارجية تسير بثبات وإيجابية على الساحة الدولية.

وأضاف بوتين: "في خضم بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، نتبع نهجا بناء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة".، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي والصيني شي جينبينغ "مفيدة جدا".وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن في جنوب الصين "أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً".وتابع: "في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلا من الهيمنة، والشراكة بدلا من العزلة، والحوار بدلا من الإنذارات".وأضاف الرئيس الروسي أن الغربية المفروضة على منذ غزوها في العام 2022 "فشلت"، معتبرا أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة "بكرامة".