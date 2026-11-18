بدأ الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين
محادثات في الصين
اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما إلى نظيرهما الأميركي دونالد ترامب
.
وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما أنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الجاري.
وخلال اللقاء مع نظيره الصيني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إن الشراكة بين البلدين في مجال السياسة الخارجية تسير بثبات وإيجابية على الساحة الدولية.
وأضاف بوتين: "في خضم بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، نتبع نهجا بناء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة".
من جهته
، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي دونالد ترامب
والصيني شي جينبينغ "مفيدة جدا".
وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن في جنوب الصين "أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا
والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً".
وتابع: "في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلا من الهيمنة، والشراكة بدلا من العزلة، والحوار بدلا من الإنذارات".
وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات
الغربية المفروضة على موسكو
منذ غزوها أوكرانيا
في العام 2022 "فشلت"، معتبرا أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة "بكرامة".