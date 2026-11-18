يأتي ذلك فيما قال الأميركي، ماركو روبيو، إنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك للعاصمة الأميركية، وذلك رداً على سؤال بشأن تقرير لشبكة " إن" CNN استند إلى تقييمات للمخابرات الأميركية حول احتمال شن هجوم إيراني باستخدام "قنبلة قذرة" في واشنطن.وذكر الرئيس الأميركي ترامب، أمس الثلاثاء، أن تأخذ على محمل الجد مخططاً إيرانياً محتملاً لشن هجوم، وذلك بعد أن سئل عن تقرير شبكة "سي إن إن".ونفت هذه الاتهامات، أمس الثلاثاء، وقالت إنها "لا أساس لها".وقال روبيو، رداً على سؤال من صحافي في مانيلا عما إذا كان يشعر بالقلق من "هجوم وشيك" على واشنطن "لست قلقاً.. لا أعتقد أن هناك أي تهديد وشيك".وأضاف أن الحكومة الأميركية "تترقب دائماً أي شيء يشكل تهديداً لسلامة الولايات المتحدة وأمنها".وأومأ ترامب برأسه بالإيجاب أمس الثلاثاء عندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية.وقال ترامب للصحافيين خلال جلسة تصوير في مانيلا: "إننا نبحث في الأمر".وعندما سئل عما إذا كان هناك تهديد وشيك، قال ترامب: "حسنا، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمناً لم يسبق لأي دولة أن دفعت مثله من قبل".وعندما سئل مرة أخرى عما إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هناك هجوماً وشيكاً، قال ترامب: "آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين".