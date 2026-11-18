قالت الروسية إن قواتها استهدفت منشآت للبنية التحتية في ميناء إزمايل الأوكراني، إضافة إلى سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء بيفديني، مشيرة إلى أن هذه الأهداف كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت 184 مسيرة أوكرانية فوق مناطق وبحر آزوف، خلال الليل، وتحديداً فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق بحر آزوف.بالمقابل، قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن حريقاً اندلع في منشأتين صناعيتين في منطقة كراسنودار الروسية عقب هجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وانهار جزء من الجسر الحيوي الذي يربط روسيا بشبه القرم التي ضمتها، في المياه، أمس الثلاثاء، بعدما قصفته في هجوم ليلي كبير.وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الهجوم "غير المسبوق"، معتبراً أنه رد مشروع على القصف الروسي للبنية التحتية منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو خمس سنوات.وتوقفت حركة المرور تماماً، فيما حث مسؤولون محليون نصبتهم روسيا في شبه ، السكانَ على عدم الهلع، مؤكدين أن إمدادات الغذاء والسلع الأساسية لن تتأثر.في المقابل، استهدفت موسكو جسوراً حيوية في أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ باليستية على معبرين نهريين رئيسيين في كييف.وجاءت الهجمات المتبادلة قبل قمة ستجمع رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا.ووصل ، الأربعاء، إلى الصين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيريه الأميركي والصيني شي جينبينغ على هامش على منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، وفق ما أفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية.