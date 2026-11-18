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يُثير مستقبل الألقاب الملكية التي يحملها الأمير هاري وزوجته تساؤلات جديدة، وسط تكهنات بشأن إمكانية تجريدهما من لقبي دوق ودوقة ساسكس في حال اعتلاء الأمير العرش.وبحسب تقرير لموقع " " ، فإن هذه الخطوة لن تكون سهلة، إذ قد تتطلب إجراءات قانونية ودستورية معقدة، وربما إصدار وثائق ملكية رسمية تُعرف باسم Letters Patent، ما يجعل سحب اللقبين أكثر تعقيداً من مجرد قرار ملكي.وأشار التقرير إلى وجود فرق بين التخلي الطوعي عن استخدام اللقب وتجريده منه رسمياً، مستشهداً بحالة أندرو ماونتباتن-وندسور، الذي تخلى عن استخدام لقب الأمير قبل صدور قرار رسمي لاحق بتجريده منه.ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار التوتر بين ويليام وهاري، منذ تخلي الأخير وزوجته عن واجباتهما الملكية عام 2020 وانتقالهما إلى .ورغم احتفاظ بلقبي دوق ودوقة ساسكس، فإنهما لا يستخدمان صفتي "صاحب السمو الملكي" و"صاحبة السمو الملكي" رسمياً.ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية إلى أن الأمير ويليام يعتزم سحب اللقبين، ليبقى الأمر في إطار التكهنات الإعلامية، وسط تعقيدات قانونية قد تحول دون تنفيذ هذه الخطوة بسهولة. (إرم نيوز)