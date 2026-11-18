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يتجه في مجلس النواب الأميركي إلى اختيار حكيم جيفريز مرشحاً لرئاسة المجلس، في خطوة قد تجعله أول أميركي أسمر البشرة يتولى هذا المنصب، بعد فوز حزبه بأغلبية واسعة في انتخابات التجديد النصفي.ورغم عدم ظهور منافس له داخل الحزب، يواجه جيفريز (56 عاماً) بعض التحفظات من نواب تقدميين جدد، يطالبون بتنازلات تتعلق بالدعم العسكري الأميركي لإسرائيل وتأثير المال في السياسة.ومن المقرر أن يصوّت الديمقراطيون على مرشحهم، على أن ينتخب مجلس النواب رئيسه رسمياً عند انعقاد الجديد في الثالث من كانون الثاني.ويُعد جيفريز، النائب عن منذ عام 2012، من أبرز قيادات ، بعدما أصبح عام 2022 أول سياسي أسمر البشرة يتولى زعامة أحد الحزبين في مجلسي الكونغرس، خلفاً لنانسي .وفي حال انتخابه رئيساً للمجلس، سيصبح الثاني في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بعد ، ليتولى قيادة المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.