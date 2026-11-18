يتجه الديمقراطيون
في مجلس النواب الأميركي إلى اختيار حكيم جيفريز مرشحاً لرئاسة المجلس، في خطوة قد تجعله أول أميركي أسمر البشرة يتولى هذا المنصب، بعد فوز حزبه بأغلبية واسعة في انتخابات التجديد النصفي.
ورغم عدم ظهور منافس له داخل الحزب، يواجه جيفريز (56 عاماً) بعض التحفظات من نواب تقدميين جدد، يطالبون بتنازلات تتعلق بالدعم العسكري الأميركي لإسرائيل وتأثير المال في السياسة.
ومن المقرر أن يصوّت الديمقراطيون على مرشحهم، على أن ينتخب مجلس النواب رئيسه رسمياً عند انعقاد الكونغرس
الجديد في الثالث من كانون الثاني.
ويُعد جيفريز، النائب عن نيويورك
منذ عام 2012، من أبرز قيادات الحزب الديمقراطي
، بعدما أصبح عام 2022 أول سياسي أسمر البشرة يتولى زعامة أحد الحزبين في مجلسي الكونغرس، خلفاً لنانسي بيلوسي
.
وفي حال انتخابه رئيساً للمجلس، سيصبح الثاني في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بعد نائب الرئيس
، ليتولى قيادة المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.