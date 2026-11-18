

Advertisement

ووصل الذي يقوم بأول جولة دولية له منذ هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، إلى المدينة الصينية التي تضم مقار شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، آتيا من مانيلا، وذلك لحضور قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).



قمة ثلاثية غير مسبوقة



وتأتي زيارة ترامب إلى الصين في توقيت حساس للعلاقات بين القوى الكبرى، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والخلافات التجارية والتكنولوجية بين وبكين، وتصاعد التوترات بشأن الأمن والحرب في .



وكان أعلن، الجمعة، أن ترامب سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيسين الصيني والروسي، الخميس 19 تشرين الثاني، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في لقاء هو الأول من نوعه بين القادة الثلاثة.



وبحسب مسؤولين أميركيين، من المقرر أن تتناول المحادثات خفض الترسانات النووية والحرب في إيران، فيما أعلن ترامب لاحقا أنه يعتزم أيضا مناقشة الحرب في أوكرانيا، رغم تصريحات سابقة لمسؤولين في إدارته باستبعاد هذا الملف من جدول الأعمال.



وتثير القمة مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الثلاث بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة مباشرة من الأطراف المعنية، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والضمانات الأمنية المطلوبة.



وكانت وأوكرانيا قد استأنفتا محادثات بوساطة أميركية في أبوظبي خلال تشرين الثاني الجاري، دون التوصل إلى تسوية للخلافات الأساسية بين الجانبين. وصل الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إلى شنجن في جنوب شرق الصين، حيث من المقرر أن يشارك الخميس في قمة غير مسبوقة مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي هامش مؤتمر إقليمي.ووصل الذي يقوم بأول جولة دولية له منذ هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، إلى المدينة الصينية التي تضم مقار شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، آتيا من مانيلا، وذلك لحضور قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).قمة ثلاثية غير مسبوقةوتأتي زيارة ترامب إلى الصين في توقيت حساس للعلاقات بين القوى الكبرى، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والخلافات التجارية والتكنولوجية بين وبكين، وتصاعد التوترات بشأن الأمن والحرب في .وكان أعلن، الجمعة، أن ترامب سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيسين الصيني والروسي، الخميس 19 تشرين الثاني، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في لقاء هو الأول من نوعه بين القادة الثلاثة.وبحسب مسؤولين أميركيين، من المقرر أن تتناول المحادثات خفض الترسانات النووية والحرب في إيران، فيما أعلن ترامب لاحقا أنه يعتزم أيضا مناقشة الحرب في أوكرانيا، رغم تصريحات سابقة لمسؤولين في إدارته باستبعاد هذا الملف من جدول الأعمال.وتثير القمة مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الثلاث بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة مباشرة من الأطراف المعنية، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والضمانات الأمنية المطلوبة.وكانت وأوكرانيا قد استأنفتا محادثات بوساطة أميركية في أبوظبي خلال تشرين الثاني الجاري، دون التوصل إلى تسوية للخلافات الأساسية بين الجانبين.

وفي المقابل، يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي في ملف الحد من الأسلحة النووية، بعد انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي، بينما تتمسك بكين بموقفها الرافض للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لخفض الأسلحة النووية قبل تقليص الترسانتين الأميركية والروسية.



وتكتسب القمة أهمية إضافية في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الصين وروسيا، التي تعززت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مقابل استمرار التنافس الأميركي الصيني على التجارة والتكنولوجيا والنفوذ الدولي.



وكان شي وبوتين عقدا، الأربعاء، محادثات ثنائية في شنجن، دعا خلالها الرئيس الصيني إلى تعزيز دور البلدين في الدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب.



من جانبه، أعرب بوتين عن توقعه تحقيق "فوائد محتملة كبيرة" من اللقاء الثلاثي، مشددا على أهمية الحوار بدلا من الإنذارات والعزلة، ومجددا انتقاداته للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده.



وتضم منظمة "أبيك"، التي تأسست عام 1989، 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تمثل مجتمعة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتركز عملها على تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين أعضائها.