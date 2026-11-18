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طمأن الأميركي ماركو روبيو، إلى أنه لا توجد "أي معلومات على الإطلاق" تشير إلى أن سلسلة من الانقطاعات والأعطال التقنية التي شهدتها مرتبطة ببعضها، أو أن "جهة خبيثة" تقف وراءها.وجاءت تصريحات روبيو أثناء مرافقته الرئيس الأميركي ، بينما كانا يستعدان لمغادرة العاصمة الفلبينية مانيلا، متوجهين إلى مدينة شنجن الصينية، لعقد اجتماعات مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي .وفي محاولة لتهدئة المخاوف لدى الأميركيين بشأن طبيعة هذه الأعطال وأسبابها، قال روبيو: "ليس لدينا أي دليل على الإطلاق، ولا أي سبب يدفعنا للاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات تسعى إلى ارتكاب أعمال ضارة، سواء كانت مجموعات قرصنة إلكترونية، أو مجرمين، أو دولة أجنبية، أو أي جهة خبيثة من أي نوع"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".من جانبه، قلل الرئيس من أهمية سلسلة الانقطاعات والأعطال التي واجهها الأميركيون خلال الأيام الماضية.وقال ترامب تعليقا على هذه الحوادث: "سيكون الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير".وجاءت تصريحات روبيو وترامب في أعقاب سلسلة اضطرابات تقنية طالت قطاعات مختلفة، أبرزها توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني، إثر عطل في نظام الاتصالات التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، تسبب في إلغاء آلاف الرحلات وتأخير عشرات الآلاف الأخرى.