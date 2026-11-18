وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم الأربعاء العقوبات
الغربية على بلاده بالفاشلة، فيما اجتمع مع نظيره شي جينبينغ في الصين عشية قمتهما التاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
.
وتُثير قمة الخميس مخاوف من أن يقرّر الزعماء الثلاثة مصير أوكرانيا
من دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين.
وأشارت واشنطن
إلى أن القمة لن تتطرّق إلى حرب أوكرانيا التي يرى شي بأنها ليست مشكلة صينية، قبل أن يعلن ترامب
لاحقا عكس ذلك.
واتّخذ بوتين الذي التقى شي الأربعاء في مدينة شنجن في جنوب الصين موقفا متشددا في ما يتعلّق بحرب أوكرانيا قبيل القمة الثلاثية، منددا بالعقوبات الغربية التي أثارها غزو العام 2022.
وقال: "نرى أمثلة على ذلك في المحاولات الفاشلة لعزل بلادنا، روسيا
، التي واجهت ضغوطا غير مسبوقة عبر العقوبات".
وبعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، دعا شي إلى توطيد العلاقات مع موسكو، مشيرا إلى أن "على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين في شنجن أيضا إن العقوبات على روسيا "ستزداد شدّة ما دامت هذه الحرب (في أوكرانيا) مستمرة".
وستشمل محادثات قمة الخميس الثلاثية حرب إيران
ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في شباط الماضي. (أ.ف.ب)