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وصف اليوم الأربعاء الغربية على بلاده بالفاشلة، فيما اجتمع مع نظيره شي جينبينغ في الصين عشية قمتهما التاريخية مع الرئيس الأميركي .وتُثير قمة الخميس مخاوف من أن يقرّر الزعماء الثلاثة مصير من دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين.وأشارت إلى أن القمة لن تتطرّق إلى حرب أوكرانيا التي يرى شي بأنها ليست مشكلة صينية، قبل أن يعلن لاحقا عكس ذلك.واتّخذ بوتين الذي التقى شي الأربعاء في مدينة شنجن في جنوب الصين موقفا متشددا في ما يتعلّق بحرب أوكرانيا قبيل القمة الثلاثية، منددا بالعقوبات الغربية التي أثارها غزو العام 2022.وقال: "نرى أمثلة على ذلك في المحاولات الفاشلة لعزل بلادنا، ، التي واجهت ضغوطا غير مسبوقة عبر العقوبات".وبعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، دعا شي إلى توطيد العلاقات مع موسكو، مشيرا إلى أن "على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية".من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين في شنجن أيضا إن العقوبات على روسيا "ستزداد شدّة ما دامت هذه الحرب (في أوكرانيا) مستمرة".وستشمل محادثات قمة الخميس الثلاثية حرب ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في شباط الماضي. (أ.ف.ب)