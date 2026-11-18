أعلن الجيش الإسرائيلي
، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة
يتخللها إغلاق شارع صلاح الدين الرئيسي
الذي يمتد من شمال القطاع حتى جنوبه.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية
إن "الجيش بدأ عملية عسكرية تستهدف البنى التحتية للإرهاب في وسط قطاع غزة
، في محيط الخط الأصفر".
وأضاف في بيان له أنه "خلال العملية، سيتم إغلاق محور صلاح الدين
أمام حركة المرور"، داعيًا الفلسطينيين
للابتعاد عن هذه المناطق لحين انتهاء العملية.
وأفاد شهود عيان
"إرم نيوز" بأن آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى منطقة كلية الدعوة غرب شارع صلاح الدين
.
وبدأت جرافات إسرائيلية عمليات تجريف واسعة النطاق قرب منطقة محور نتساريم الذي كان الجيش الإسرائيلي يسيطر عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي. (إرم نيوز)