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أعلن الجيش ، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية يتخللها إغلاق الذي يمتد من شمال القطاع حتى جنوبه.وقال منسق أعمال الحكومة في الأراضي إن "الجيش بدأ عملية عسكرية تستهدف البنى التحتية للإرهاب في وسط ، في محيط الخط الأصفر".وأضاف في بيان له أنه "خلال العملية، سيتم إغلاق أمام حركة المرور"، داعيًا للابتعاد عن هذه المناطق لحين انتهاء العملية.وأفاد شهود "إرم نيوز" بأن آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى منطقة كلية الدعوة غرب شارع .وبدأت جرافات إسرائيلية عمليات تجريف واسعة النطاق قرب منطقة محور نتساريم الذي كان الجيش الإسرائيلي يسيطر عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي. (إرم نيوز)