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كشفت شركة "إنفيديا" الأميركية عن إيقاف شحن رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى .وأعلنت القرار كوليت كريس الرئيسة التنفيذية المؤقتة لـ"إنفيديا"، التي حلّت مكان الرئيس التنفيذي المستقيل ، خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح يوم أمس الثلاثاء.وقالت كريس إن الشركة المصنعة للرقائق باعت منتجات مراكز بيانات معتمدة من الجيل " " بقيمة 2.4 مليار دولار للصين في الربع المنتهي في 25 تشرين الأول الماضي. لكنها أشارت إلى عدم وجود خطط حالية بشأن شحنات إضافية.وأضافت: "لا تتضمن توجيهاتنا أي منتجات معتمدة لمراكز البيانات من الجيل هوبر، ولم نعدّ نشحن منتجات مرخصة لمراكز البيانات من جيل هوبر إلى الصين".وتشمل عائلة هوبر المعالج "إتش200"، وهو معالج متطور يستخدم لتدريب وتشغيل نماذج المتقدمة. (ارم نيوز)