كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، تفاصيل تتعلق بالمكالمة الأخيرة التي أجراها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
، في 15 كانون الثاني 2025، قبل مغادرته البيت الأبيض
بخمسة أيام، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، وأشارت إلى أنّ بايدن
قال لنتنياهو "لقد مررت بالجحيم. لا أستطيع أن أصف لك مدى تقديري لك ولكل ما مررت به. أعلم أننا اختلفنا في بعض الأحيان، لكنك تعلم... ما زلت أحبك يا صديقي. لا أعرف كيف تمكنت من تحمل كل ذلك. في المرة المقبلة التي أعتقد فيها أنني أواجه مهمة صعبة، سأفكر فيك.. أنت رجل صالح.. وأنا معجب بك. لقد تطلب الأمر قدرا كبيرا من الشجاعة للقيام بما فعلته".
وذكرت "جيروزاليم بوست" في تقريرها أنه يبدو من الصعب التوفيق بين كلمات بايدن والتقييم الذي قدمه لنتنياهو في مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "عدني يا أميركا".
وأشارت إلى أنه في مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة "نيوزويك"، اتهم الرئيس الأميركي السابق نتنياهو
بأنه يمتلك "نزعات شبيهة بترامب"، وبأنه يعمل على "تطويع المؤسسات الديمقراطية
لخدمة احتياجاته الشخصية".
وتحدث بايدن أيضا عن غياب الثقة بينهما، وانتقد محاولة نتنياهو إجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي
. (سكاي نيوز)