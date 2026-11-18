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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، تفاصيل تتعلق بالمكالمة الأخيرة التي أجراها الرئيس الأميركي السابق ، في 15 كانون الثاني 2025، قبل مغادرته بخمسة أيام، مع ، وأشارت إلى أنّ قال لنتنياهو "لقد مررت بالجحيم. لا أستطيع أن أصف لك مدى تقديري لك ولكل ما مررت به. أعلم أننا اختلفنا في بعض الأحيان، لكنك تعلم... ما زلت أحبك يا صديقي. لا أعرف كيف تمكنت من تحمل كل ذلك. في المرة المقبلة التي أعتقد فيها أنني أواجه مهمة صعبة، سأفكر فيك.. أنت رجل صالح.. وأنا معجب بك. لقد تطلب الأمر قدرا كبيرا من الشجاعة للقيام بما فعلته".وذكرت "جيروزاليم بوست" في تقريرها أنه يبدو من الصعب التوفيق بين كلمات بايدن والتقييم الذي قدمه لنتنياهو في مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "عدني يا أميركا".وأشارت إلى أنه في مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة "نيوزويك"، اتهم الرئيس الأميركي السابق بأنه يمتلك "نزعات شبيهة بترامب"، وبأنه يعمل على "تطويع المؤسسات لخدمة احتياجاته الشخصية".وتحدث بايدن أيضا عن غياب الثقة بينهما، وانتقد محاولة نتنياهو إجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي . (سكاي نيوز)