عاد احتمال استئناف الحرب بين وإيران إلى الواجهة مع دخول إسرائيل مرحلة سياسية جديدة عقب انتخابات 27 تشرين الأول، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين بالسعي إلى فتح جبهة عسكرية جديدة رغم اعتراضات داخل المؤسسة العسكرية، ومخاوف من توظيف التهديد في معركته للاحتفاظ بالسلطة.وبحسب تقرير لصحيفة " بوست"، دفع نتنياهو باتجاه تنفيذ ضربات جديدة ضد ، في حين عارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه، محذراً من تداعيات استئناف العمليات على الوضع الأمني والمسار السياسي والانتخابي.

ونقلت الصحيفة عن 4 أشخاص مطلعين على النقاشات أن نتنياهو بحث تنفيذ تحرك داخل الأراضي ، من خلال تكليف رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان بالإعداد لعملية سرية، من دون إطلاع حكومته أو رئيس الأركان عليها.ولم تتضح طبيعة العملية التي كان يجري التحضير لها، لكن المعلومات التي أوردتها الصحيفة تشير إلى أنها كانت ستنفذ داخل إيران، حيث يمتلك الموساد سجلاً من العمليات السرية وعمليات الاغتيال.ووصلت الخطة إلى مسؤولين في ، بينهم زامير، قبل تنفيذها، وفق المصادر ذاتها.وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت، في وقت سابق، عن تحرك نتنياهو وغوفمان، فيما نفى مسؤول أمني إسرائيلي وجود مخطط لتنفيذ عملية من دون مشاركة الجيش، واعتبر ما نشر بشأنها اتهاماً غير صحيح.ولا يقتصر الجدل على طبيعة العملية المحتملة، إذ إن أي تحرك إسرائيلي داخل إيران قد يستدعي رداً من ، في وقت تتطلب فيه العمليات السرية ذات التداعيات الأمنية الواسعة إطلاع القيادات المعنية عليها مسبقاً.