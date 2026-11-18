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أعلنت وزارة العدل الأميركية صدور حكم بالسجن لمدة 330 شهراً، أي 27 عاماً وخمسة أشهر، بحق الباكستاني آصف ميرشانت، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين بتكليف من الحرس الثوري ، في مخطط يُعتقد أن الرئيس كان هدفه .وأوضح مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك أن القاضي إريك كوميتي أصدر الحكم، الثلاثاء، بعد إدانة ميرشانت في آذار 2026 بتهمتي محاولة ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود والتحريض على القتل المأجور.وبحسب وزارة العدل، تلقى ميرشانت تدريباً استخباراتياً لدى الحرس الثوري الإيراني، قبل إرساله إلى لتنظيم عمليات اغتيال سياسية، يُعتقد أنها كانت تستهدف ، مع احتمال استهداف الرئيس السابق والسفيرة الأميركية السابقة لدى نيكي هيلي.وأفاد ميرشانت، خلال شهادته أمام المحكمة، بأن المخطط ارتبط برغبة في الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق سليماني، الذي قُتل بغارة أميركية في مطلع عام 2020.تجنيد وتدريب في إيرانوكشف ميرشانت أنه انضم طوعاً إلى الحرس الثوري الإيراني، وأن عملية تجنيده بدأت عام 2022 خلال زيارات دينية إلى إيران، حيث تعرّف عبر أحد أقاربه إلى مسؤول يُدعى يوسف ميرهراداد، تولّى الإشراف عليه.ومنذ عام 2023، التقى ميرشانت بمشغّله في طهران نحو 15 مرة خلال عام ونصف العام، وتلقى تدريبات على أساليب مكافحة الاستخبارات، قبل تكليفه بالسفر إلى الولايات المتحدة والاستعانة بقتلة مأجورين لتنفيذ اغتيال خلال تجمع سياسي.كيف أُحبط المخطط؟في نيسان 2024، وصل ميرشانت إلى الولايات المتحدة بعد زيارة لإيران، وطلب مساعدة أحد معارفه في تنفيذ العملية، لكن الأخير أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبدأ التعاون معه بصفته مخبراً سرياً.وأظهرت تسجيلات عُرضت خلال المحاكمة ميرشانت وهو يشرح تفاصيل المخطط ويرسم تصوراً لتنفيذ عملية اغتيال خلال تجمع سياسي.كما التقى ثلاث مرات بأشخاص اعتقد أنهم قتلة مأجورون، بينما كانوا في الحقيقة عملاء سريين تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ودفع لهم مبلغ 5 آلاف دولار كدفعة أولى لتنفيذ العملية.وأوقفت السلطات الأميركية ميرشانت في مدينة ريتشموند بولاية تكساس، أثناء استعداده لمغادرة البلاد.أدلة رقمية تكشف الاهتمام بترامبوأشارت وزارة العدل إلى أن التحقيقات في أجهزة ميرشانت الإلكترونية وحساباته على مواقع التواصل كشفت اهتماماً بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وعمليات بحث عن تجمعات انتخابية لترامب، بينها موقع تجمع في ولاية نيوجيرسي عبر خرائط غوغل.كما عُثر على منشورات تشيد بقاسم سليماني وتتضمن مواقف معادية لترامب والولايات المتحدة.وفي تعليقه على الحكم، اعتبر نائب وزير العدل الأميركي تود بلانش أن القضية تكشف محاولة إيرانية لتنسيق اغتيال ترامب داخل الأراضي الأميركية، مشدداً على أن لن تتسامح مع المخططات التي تستهدف مسؤوليها.بدوره، حذّر المدعي العام جوزيف نوسيلا إيران والجهات المرتبطة بها من أن السلطات الأميركية ستلاحق المتورطين في التخطيط لاغتيال مسؤولين أو استهداف مواطنين أميركيين.وأكد مسؤولون في وزارة العدل أن إحباط العملية جاء نتيجة تعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، معتبرين أن الحكم يشكل رسالة تحذير لكل من يسعى إلى تنفيذ عمليات اغتيال داخل الولايات المتحدة لحساب جهات أجنبية.