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حذّر تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي (INSS) من أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الكم قد يهدد التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، في ظل سباق عالمي على امتلاك تقنيات متقدمة يُتوقع أن تُحدث تحولات كبيرة في موازين القوى وأساليب الحروب المستقبلية.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد من حيث حجم الاستثمار في تكنولوجيا الكم نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُتوقع أن تصل استثماراتها التراكمية إلى نحو 11 مليون دولار بنهاية عام 2026، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إجمالي التمويل والسابعة في الابتكار الكمومي.وفي تقرير منفصل صدر في تشرين الأول، كشفت هيئة الابتكار الإسرائيلية أن شركات التكنولوجيا الكمومية جمعت نحو 500 مليون دولار خلال عام 2025، أي ما يعادل 9% من الاستثمارات الخاصة العالمية في هذا القطاع، ما وضع إسرائيل في المرتبة الرابعة عالمياً.كذلك، ارتفع عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في هذا المجال من نحو خمس شركات عام 2019 إلى أكثر من 20 شركة بحلول عام 2025.تكنولوجيا قد تغيّر الحروبتكتسب تكنولوجيا الكم أهمية استراتيجية متزايدة بسبب تطبيقاتها المحتملة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات الاستخباراتية والتشفير والمحاكاة العسكرية.وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الإسرائيلية خلال عام 2026 مشروع "نيكسوس"، الهادف إلى تطوير منصة محلية للحوسبة الكمومية، ضمن جهود تعزيز استقلالها التكنولوجي.وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن تُعد من أبرز الدول الإقليمية العاملة في علوم وتكنولوجيا الكم، وتحتل موقعاً متقدماً في هذا المجال على مستوى .وتبرز المخاوف العسكرية الإسرائيلية بصورة خاصة في تقنيات الاستشعار الكمومي، إذ قد يصبح الرادار الكمومي مستقبلاً قادراً على رصد الطائرات الشبحية والصواريخ، وربما الغواصات، ما قد يقلص المزايا العسكرية التي تتمتع بها الجيوش المتقدمة، ومنها الجيش الإسرائيلي.وحذّر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من أن السباق نحو التفوق الكمومي بات هدفاً استراتيجياً للقوى الكبرى وإسرائيل، مشيراً إلى احتمال ظهور ما وصفه بـ"الحرب الكمومية"، حيث يصبح التفوق التكنولوجي عاملاً حاسماً في نتائج العمليات العسكرية.أيضاً، لفت إلى أن انتشار هذه التقنيات بين الدول الأصغر قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيير موازين القوة، بعدما ظلت قدرات الحوسبة المتقدمة متركزة بصورة أساسية لدى القوى العالمية الكبرى.متى تصبح الحوسبة الكمومية واقعاً؟نقلت الصحيفة عن مايكل ستيرن، كبير الفيزيائيين في معهد التخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا، قوله إن التقدم في هذا المجال أصبح أسرع بكثير من التوقعات السابقة.وأوضح أنه كان يعتقد قبل 15 عاماً أن تطوير حواسيب كمومية عملية قد يستغرق بين 50 و100 عام، لكنه يرجّح اليوم إمكان تحقيق ذلك خلال خمس إلى عشر سنوات.وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في تسريع هذا التطور، من خلال تحسين الخوارزميات وأتمتة عمليات التحكم والمعايرة، ما يساعد على تجاوز عقبات تقنية كانت تعرقل توسيع قدرات الحواسيب الكمومية.غير أن ستيرن حذّر من التداعيات المحتملة للجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، متسائلاً عن مدى استعداد المجتمعات للتعامل مع هذه التحولات.وشبّه المرحلة الحالية ببدايات تطوير التكنولوجيا النووية، حين سبق استخدامها العسكري ظهور تطبيقاتها المدنية الواسعة.ورغم هذه المخاوف، اعتبر أن التقدم العلمي لا يمكن إيقافه، قائلاً: "ليس لدينا خيار، نحن نمضي إلى الأمام، ولا يمكن إيقاف ".وشدد على أن الحوسبة الكمومية تحمل إمكانات كبيرة لتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات أمنية وأخلاقية، نظراً إلى إمكان استخدامها لأغراض سلمية أو عسكرية.