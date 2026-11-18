Advertisement

أفاد مصدر أمني ، الأربعاء، بتوقيف رجل الدين حامد ، القيادي السابق في والمرتبط بـ"سرايا الخراساني"، برفقة منتسب للحشد وشخص مدني، خلال عملية نفذتها قوة من مكافحة المخدرات في مجمع ريحانة السكني، بجانب الرصافة في العاصمة .ونقلت وسائل إعلام عن المصدر أن القوة ضبطت بحوزة الموقوفين 21 كيساً تحتوي على مادة "الكريستال" المخدرة، إضافة إلى سيارة حكومية تابعة للحشد الشعبي وبندقية من نوع "كلاشينكوف".وعقب الإعلان عن توقيفه، أوضح مدير عام العامة في هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، أن حامد هادي ناصر، المعروف باسم حامد الجزائري، مفصول من الهيئة منذ 4 أعوام، ولا تربطه بها أي صلة حالياً.وقال العقابي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الجزائري فُصل من الحشد الشعبي بعد اعتقاله وإغلاق جميع مقاره من قبل والانضباط، مؤكداً أنه "ليس لديه صلة حالياً، لا من قريب ولا من بعيد، بهيئة الحشد الشعبي".**من هو حامد الجزائري؟**يُعد حامد الجزائري من القيادات السابقة في الحشد الشعبي، إذ تولى قيادة اللواء الثامن عشر، وارتبط اسمه بـ"سرايا الخراساني"، التي شغل فيها موقعاً قيادياً عسكرياً، وفق تقارير ودراسات تناولت الفصائل المسلحة في .وتعود جذور "سرايا الخراساني"، المرتبطة بحزب الطليعة الإسلامي، إلى تسعينيات القرن الماضي، فيما تأسس التشكيل بصيغته المعروفة عام 2013، قبل مشاركته في القتال ضد تنظيم "داعش" اعتباراً من عام 2014، بحسب دراسة لمركز ويلسون الأميركي.وفي 24 أيلول 2020، أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي آنذاك، فالح الفياض، قراراً بإنهاء تكليف الجزائري بقيادة اللواء الثامن عشر، وتعيين أحمد محسن مهدي الياسري خلفاً له.وفي كانون الأول من العام نفسه، أعلنت تقارير إعلامية عراقية اعتقال الجزائري في بغداد على يد قوة تابعة لأمن الحشد الشعبي، برفقة نحو 15 من أتباعه.وأشارت تقارير حينها إلى أن توقيفه جاء على خلفية مخالفته تعليمات الحشد، فيما تحدثت تقارير أخرى عن شبهات وملفات تحقيق، من دون الإشارة إلى صدور أحكام قضائية تثبت مسؤوليته عنها.كذلك، نقلت تقارير سابقة نفي "سرايا الخراساني" أن يكون الجزائري أميناً عاماً للتشكيل، وتأكيدها إنهاء تكليفه رسمياً من قبل قيادة الحشد الشعبي.ويعيد توقيف الجزائري مجدداً في بغداد اسمه إلى الواجهة الأمنية، وسط تأكيد هيئة الحشد الشعبي أنه لم يعد جزءاً من صفوفها منذ سنوات، ولا يشغل أي منصب فيها حالياً.