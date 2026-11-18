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كشف تقرير سنوي صادر عن لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، الأربعاء، أن الجيش الصيني يسعى للحصول على رقائق إلكترونية متطورة من شركة "إنفيديا" الأميركية، لاستخدامها في تطوير أسلحة وأنظمة عسكرية تعتمد على ، في ظل استمرار تفوق المعالجات الأميركية على البدائل .وبحسب تقرير "اللجنة الأميركية - الصينية لمراجعة الاقتصاد والأمن"، تعمل على تجاوز القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، بهدف تعزيز قدراتها في مجال ما يُعرف بـ"الحرب الذكية".ويشير هذا المفهوم، الذي يعتمده الجيش الصيني، إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسلحة وأنظمة القيادة والتحكم وتحديد الأهداف والعمليات اللوجستية.وأوضح التقرير أن تسعى إلى الحصول على أحدث أشباه الموصلات الأميركية، رغم القيود المفروضة عليها، لدعم خططها العسكرية القائمة على الذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن المعالجات الصينية المحلية، ومنها رقائق "أسيند" التي تنتجها شركة " "، ورقائق "سيوان" التابعة لشركة "كامبريكون"، لا تزال متأخرة تقنياً عن أحدث منتجات شركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" الأميركيتين.وتأتي هذه المعطيات وسط تصاعد التدقيق الأميركي في وصول إلى الصين، ولا سيما الرقائق المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات العسكرية.وفي السياق، كشفت وكالة " "، في تقرير سابق هذا الأسبوع، أن جهات صينية بدأت اعتماد أساليب أكثر تطوراً للاستفادة من مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية، بهدف تدريب نماذج محلية منافسة.من جهتها، أعلنت شركة "إنفيديا" أن القيود الأميركية على التصدير أدت عملياً إلى استبعادها من سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الصينية، رغم أن مراجعة أجرتها "رويترز" كشفت عن مشاريع حوسبة في الصين تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، تستخدم رقائق الشركة المشمولة بالقيود.ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ، الاثنين، إجراءات إضافية لتشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، بما فيها منتجات شركة "إنفيديا".